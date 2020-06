COVID-19: Ce se va întâmpla cu pacienții asimptomatici la 10 zile de la internare

Nelu Tătaru a explicat faptul că simptomele de COVID-19 pot apărea şi în a cincea zi de la infectare şi de aceea pacienţii trebuie să fie supravegheaţi medical în spitale. Aceștia vor trebui internați pe o perioadă de 10 zile înainte de a fi lăsați să plece acasă, unde vor continua să stea în izolare timp de cel mult 14 zile.

„La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sănătăţii care se ocupă de evaluări, marţi voi semna un ordin de ministru prin care pacientul asimptomatic sau simptomatic uşor va beneficia de o internare de 10 zile. În a şaptea zi se efectuează un test care, dacă este negativ, la zece zile se merge acasă. Dacă este pozitiv totuşi, dar cel uşor asimptomatic nu mai are simptome de cel puţin trei zile, la zece zile va pleca acasă cu izolare la domiciliu până la 14 zile sub supravegherea medicilor de familie. Acest ordin va fi semnat marţi, pentru a descongestiona spitalele, dar nu putem da un asimptomatic acasă în prima zi când s-a prezentat, pentru că nu ştim cum va avea evoluţia. Să lăsăm specialiştii să decidă dacă un caz este asimptomatic sau nu”, a declarat ministrul Sănătăţii la Realitatea Plus, potrivit Digi24.

Nelu Tătaru a adăugat că ieşirea în comunitate a unui pacient pozitiv este o responsabilitate care trebuie să vină şi din partea Ministerului Sănătăţii, dar şi a pacientului respectiv. Acesta a atras atenția că România are acum o transmisie comunitară accentuată.

Ministrul a făcut apel la responsabilitatea cetățenilor și la respectarea măsurilor de siguranță, pentru a nu se ajunge la un al doilea val de infectări cu virusul SARS-CoV-2.

„Noi am plecat pe o pantă descendentă în care aveam o transmitere de 0,6, 0,7 și am ajuns la o transmitere de 1,2, 1,4. Suntem într-un moment în care gestionăm, dar transmiterea comunitară există în acest moment, devine accentuată și ne apropiem de un moment în care o să vedem că avem dublare sau triplare de cazuri pe zi. Acela va fi momentul în care vom avea o problemă. Nu suntem la acel moment, dar repet: Ca să nu ajungem acolo sunt regulile de igienă, de distanțare care trebuie păstrate. Noi am făcut măsuri de relaxare a unor activități, dar acele măsuri au venit însoțite de niște norme de aplicare în vederea desfășurării și funcționării acelor activități” a explicat ministrul.

Nelu Tătaru speră ca această creștere accentuată a numărului de persoane testate pozitiv în ultimele zile să aibă doar un caracter sporadic și nu exponențial pentru a se putea ajunge la noi măsuri de relaxare după 15 iulie, iar de la 1 august România să poată intra într-o relativă normalitate prin raportare la epidemia de COVID-19.

