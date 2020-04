Care sunt cele șase simptome noi de COVID-19 adăugate în ghidul CDC

Simptomele cele mai des întâlnite de COVID-19 sunt febra, tusea și dificultatea în respirație. Specialiștii de la The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au confirmat acum alte șase noi simptome ale acestei boli, potrivit Science Alert:

frisoane

tremurat cu frisoane

dureri musculare

dureri de cap

dureri de gât

pierderea simțului mirosului sau al gustului

Aceste simptome pot apărea oricând între 2 și 14 zile de la expunerea în fața virusului, potrivit CDC. Mai mult, experții CDC au subliniat că oamenii ar trebui să apeleze la ajutor medical doar în cazul în care au parte de unul sau mai multe simptome alarmante, cum ar fi dificultatea în respirație, durerea sau presiunea în piept, starea de confuzie, dificultatea de a te ridica în picioare sau paloarea feței.

Un alt aspect important subliniat de CDC este că un procent semnificativ din populație poate purta virusul fără a avea simptome, dar putând să îl răspândească mai departe. Acest procent este estimat a fi între 25% și 50% – iar acest lucru ar putea explica cât de rapid s-a instaurat pandemia.

