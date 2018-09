Roxana Ionescu s-a mutat în Timișoara, alături de iubitul său

Roxana Ionescu s-a mutat în Timișoara. Îndrăgita vedetă a luat această decizie pentru a fi mai aproape de iubitul său, Tinu Vidaicu.

Roxana Ionescu, în vâsrtă de 33 de ani, și Tinu Vidaicu sunt împreună de cinci ani, iar relația lor merge perfect. Pentru că s-a săturat să facă naveta între București și Timișoara, fosta asistentă TV, supranumită și Mama-Natură, s-a mutat alături de iubitul său și se pregătesc să facă pasul cel mare și să ajungă la altar:

„În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Ne-am cunoscut la job, la fostul meu job. Uşor, uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi. Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când. Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut. Ne-am propus să călătorim foarte mult. Vorbim în fiecare zi la telefon, de văzut ne vedem mai rar cu părinţii. Ne este dor, dar m-au înţeles, m-au susţinut şi asta m-a ajutat foarte tare să merg mai departe, să merg pe drumul meu. Din august am plecat…”, – a spus Roxana Ionescu la emisiunea Vorvește Lumea de la Pro Tv.

