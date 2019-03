Paul Ipate, după Asia Express: „M-am speriat foarte tare“

Reporter: Care a fost cel mai intens moment pentru voi de la Asia Express?

Paul Ipate:

Cred că e un moment când am ajuns în comunitatea musulmană. Iar eu având prejudecățile pe care mass-media ni le bagă în cap, m-am speriat foarte tare. Dar am avut o surpriză foarte plăcută, pentru că nu am simțit până atunci o generozitate de amploarea aceea. Fiecare om, indiferent de religie, a fost generos cu noi (pe parcursul emisiunii). Dar musulmanii au avut ceva în plus și ne-au uimit cu generozitatea lor.

Foto: George Capoianu