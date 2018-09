Oana Matache, sora Deliei, considerată o mamă iresponsabilă. Cum răspunde acuzațiilor

Oana Matache a fost aspru criticată pe rețelele de socializare pentru că a plecat în vacanță și a lăsat fetița în grija bunicilor. Cum răspunde artista acestor acuzații.

Invitata lui Mihai Morar la emisiunea Răi da’ buni, Oana Matache, a răspuns acuzațiilor primite de la mămicile care îi urmăresc vlogul, după ce a plecat în vacanță câteva zile în Mykonos, alături de Delia și soțul ei, și a lăsat-o pe cea mică acasă, cu bunicile.

“Pentru că sunt o mamă modernă și pentru că Jessie are două bunici minunate, de ce să nu mai stea și cu ele?” a spus artista.

Oana s-a întors pe scenă la două luni de când a născut, iar asta a stârnit revolta în rândul mamelor care o urmăresc prin intermediul social media. Mai mult, ele au numit-o “iresponsabilă” pentru faptul că, în viziunea lor, și-a părăsit copilul pentru a se distra într-o vacanță singură.

Artista nu este de acord cu părerile lor și nu s-a sfiit să explice cum privește ea lucrurile și ce crede despre “poliția mămicilor de pe internet.”

“Ele consideră că ar trebui să mă simt vinovată pentru că mi-am lăsat copilașul, pe care eu a trebuit să îl țin în brațe și să îl alăptez toată ziua, să ne sufocăm una pe cealaltă, la bunică și am plecat de acasă. Ele nu pot concepe așa ceva pentru că sunt mai posesive cu bebelușii lor. Ce aș face eu diferit dacă aș vrea să atrag atenția cuiva, aș fi mult mai empatică și aș face asta într-un mod privat, și în al doilea rând într-un mod în care să nu fac persoana respectivă să sufere” a declarat sora Deliei.

Oana consideră că un copil, pe lângă nevoia afectivă de a fi cu mămica, are nevoie de a lua contact și cu alți oameni. Mai ales că o mamă este încărcată de adrenalină atunci când este în preajma bebelușului și are nevoie de relaxare pentru a-i transmite lucruri pozitive.

“Nu vreau să fiu impecabilă. Vreau ca Jessica să înțeleagă că este ok să nu fii perfect, că nu trebuie să fii perfect și că din greșeli învățăm (…) După ce aceste câteva zile cât am fost plecată, m-am întors acasă foarte fresh, m-am întors alt om și am o altă relație cu ea. Și ea s-a schimbat. Nu doar mie mi-a prins bine, este un schimb energetic. Noi emitem chestii, nu suntem bucăți de lemn. Ce le transmitem acestor ființe mici și vulnerabile trebuie să fie ceva pozitiv. Suntem mame și trebuie să avem grijă ” a mai spus ea.

După ce a născut, Oana a postat pe vlogul ei un video cu momentele emoționante de dinainte de naștere și prima întâlnire cu ea.

Citește și:

Mirela de la “Insula iubirii” are o poveste de viață dramatică. De ce a făcut 4 ani de închisoare

Magda Vasiliu, dezvăluiri cutremurătoare despre boala fiului său: “Mi s-a spus ca cea mai bună soluție ar fi amputația piciorului“

Sursă foto: Facebook