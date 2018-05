O substanță chimică interzisă a reapărut în atmosferă și distruge stratul de ozon

Oamenii de știință trag un semnal de alarmă în ceea ce privește o substanță chimică interzisă în urmă cu 31 de ani, care a reapărut în atmosferă și distruge stratul de ozon.

O emisie de gaze dăunătoare pentru stratul de ozon a fost identificată de oamenii de știință în atmosferă, deși producția chimicalelor responsabile de acest gaz au fost interzise în 1987 peste tot în lume, conform Digi24.

Cantitatea de gaze este atât de mare încât refacerea stratului de ozon poate fi întârziată un deceniu, dacă nu se descoperă exact locul de unde se produce emisia pentru a o stopa. Tot ce se știe până acum este faptul că provine din Asia de Est.

Emisiile provin de la folosirea clorofluorocarburi (CFC), unele dintre cele mai dăunătoare chimicale pentru stratul de ozon. Acestea sunt folosite în spumele poliuretanice pentru etanșări sau în refrigerenți.

Clorofluorocarburile au fost interzise în 1987, prin Protocolul de la Monreal, un acord internațional care viza stoparea chimicalelor care mănâncă stratul de ozon. Dintre acestea, cea mai distructivă este CFC-11.

Stephen Montzka de la US National Oceanic and Atmospheric Administration, administrația care monitorizează chimicalele din atmosferă a spus pentru publicația The Guradian: “Fac acest lucru (monitorizarea – n.r.) de 27 de ani și niciodată nu am văzut așa ceva (o asemenea cantitate de CFC – n.r.). Am fost șocat. Noi acționăm ca un fel de detectivi ai atmosferei, iar când lucrurile o iau ranza, sunăm alarma.”

Și cei de la departamentul pentru protecția mediului din cadru ONU au fost anunțați de pericol. Aceștia cer o anchetă urgentă, pentru că altfel, toată munca de a reduce gaura din stratul de ozon va fi periclitată.

