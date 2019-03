O mireasă a aflat că are cancer înainte de nuntă. Cum a reacționat femeia

Charlotte Drake, 34 de ani, din Oxfordshire, Marea Britanie, a visat dintotdeauna să ajungă în fața altarului alături de bărbatul iubit și să devină mamă, iar dorința ei era pe cale să se împlinească atunci când a descoperit că o formă agresivă de cancer îi amenință viața, conform Libertatea.ro.

Tânăra avea un chist la sân, iar rezultatele analizelor, care au venit cu o săptămână înainte de nuntă, au dezvăluit faptul că este de tip malign.

„Când am fost la spital pentru a primi rezultatele analizelor mă uitam pe internet și mă gândeam ce culoare să fie rochia pentru luna de miere. O oră mai târziu am aflat că am cancer. Am pus totul în perspectivă şi nu mi-a venit să cred că îmi făcusem griji pentru rochie!” a povestit Charlotte.

Pentru că nu și-a dorit ca ziua mult visată să se transforme într-o înmormântare, iar lumea să o compătimească în loc să se bucure de eveniment și să fie fericită pentru ea, britanica a hotărât să dea vestea tristă apropiaților după nuntă. Doar părinții și logodnicul ei, Luke Drake, au știut ce se petrece cu adevărat.

După ce a aflat că este bolnavă, i-a propus iubitului ei să anuleze nunta, dar acesta a decis să îi fie alături orice s-ar întâmpla: „Am crezut că i-am distrus viața și nu am mai vrut să devin soția lui având în vedere că urma să mor”, a mai spus Charlotte.

Planurile tinerei s-au schimbat și în loc să se ocupe de ultimele pregătiri pentru nuntă, așa cum ar face o mireasă obișnuită, ea s-a apucat să caute clinici la care să poată merge pentru a urma un tratament adecvat bolii ei.

La trei zile după nuntă, Charlotte a fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar după o săptămâna a mai urmat o operație. După mai multe luni de chimioterapie și radioterapie, tânăra a reușit să învingă cancerul. De asemenea, visul de a deveni mamă s-a împlinit și el, după ce a adus pe lume un băiețel.

Sursă foto: Facebook