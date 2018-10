A murit Scott Wilson, actorul din “Walking Dead”

Scott Wilson, actorul din “Walking Dead”, a pierdut lupta cu leucemia și s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Pe pagina oficială a serialului american de pe o rețea de socializare a apărut un mesaj emoționant, în memoria lui Scott Wilson: “Suntem profund întristați de vestea că Scott Wilson, actorul incredibil care l-a jucat pe Hershel în «The Walking Dead» a murit la vârsta de 76 de ani. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii lui. Odihnește-te în pace, Scott. Te iubim.”

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 7 octombrie 2018