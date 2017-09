Motivul impresionant pentru care un oraș întreg sărbătorește Crăciunul mai devreme anul acesta

Bradul a fost împodobit într-un mic orășel din Kansas, SUA, iar toți locuitorii sunt pregătiți să sărbătorească Crăciunul mai devreme anul acesta. Dar în spatele acestei inițiative cu aer festiv, se ascunde o poveste tristă.

Motivul pentru Crăciunul a venit mai devreme în Lebo este că micuțul Christian Risner, un băiețel care trăiește în acest oraș, suferă de o boală în fază terminală. În vârstă de doar trei ani, Christian a fost diagnosticat cu cancer la rinichi cu metastaze multiple, la nivelul plămânilor.

În ciuda tratamentelor la care a fost supus, boala s-a agravat, iar medicii le-au spus părinților că micuțul Christian nu va rămâne în viață până de Crăciun.

Așa că părinții băiețelului s-au hotărât să organizeze în avans un Crăciun ca în povești, iar localnicii și autoritățile din Lebo nu au stat deoparte. Așa că au instalat un brad de Crăciun în centrul orașului, iar localnicii și-au decorat casele în spiritul sărbătorilor de iarnă.

„El adoră Crăciunul, iar noi l-am anunțat că va fi duminică”, a spus Sarah Risner, mama lui Christian.

Localnicii au organizat, de asemenea, o licitație la biserica locală, cu scopul de a ajuta familia Risner cu fonduri pentru medicamentele băiețelului.

Richard Odum, pastorul bisericii, a spus că i-a fost greu să îl vadă pe Christian luptându-se cu boala incurabilă în ultimul an și jumătate, adăugând că: „Este foarte greu să știi că suferă”.

„Unele zile sunt bune, altele mai puțin bune”, a spus mama lui Christian despre starea lui de sănătate. „Nu știu de ce Dumnezeu l-a ales pe copilul meu. Am acceptat faptul că Dumnezeu are mai multă nevoie de el decât am eu, dar nu îmi place acest lucru. Dar mă simt norocoasă pentru că am avut șansa să fiu mama lui”, a adăugat Sarah Risner.

Foto – 123rf