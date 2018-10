Misha a răbufnit: ”Mă descurc așa cum pot”

Misha este cea care are grijă de Maya, însă și Connect-R este un tată implicat și devotat, cei doi rămânând în relații foarte bune după divorț. În ultima perioadă, în presă au apărut știri care susțineau că Misha nu se descurcă cu creșterea fetiței și că ar avea nevoie de o bonă, iar artista a fost foarte deranjată de aceste zvonuri nefondate: „Maya e foarte bine, merge la grădiniță, acasă cu mine și cam atât. Acum am o domnișoară cu care face engleză acasă și am lăsat-o cu ea două ore, pentru că atât ține ședința. Stau aici o oră și apoi mă întorc repede acasă. Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie. Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt ok, chiar nu am nevoie de bonă.”, – a mărturisit Misha pentru Viva!

Misha a renunțat la cariera sa artistică în urmă cu un an pentru ase putea eddica creșterii micuței sale, însă este hotărâtă să se întoarcă pe scenă: „Da, cu siguranță că îmi doresc să îmi reiau cariera. O să scot în curând o piesă singură. Voi pregăti și o piesă în colaborare cu o artistă de la noi și o să mă pun pe treabă, m-am pus deja.” – a completat artista pentru sursa citată.

