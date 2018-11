Mihaela Rădulescu, mândră de fiul său. Cum arată Ayan la doar 14 ani

Ayan Schwartzenberg, fiul Mihaelei Rădulescu, s-a transformat, într-un timp foarte scurt, dintr-un copil într-un adolescent care, fără îndoială, va frânge multe inimi de acum încolo.

Cu toate că are doar 14 ani, Ayan se laudă cu un fizic de invidiat și niște trăsături mature care ne-ar putea păcăli să-i dăm (cel puțin) câțiva ani în plus peste vârsta sa.

Mihaela Rădulescu, în vârstă de 49 de ani, a postat de curând o fotografie cu Ayan pe contul său de Instagram, iar alături diva de Monaco a scris: „Prima bătaie a inimii mele…Doamne, e prea repede!”, semn că și ea este uimită de creșterea spectaculoasă a fiului său.

Ayan studiază în SUA și este pasionat de sport, prin urmare, pe lângă antrenamentele la sala de forță, fiul Mihaelei Rădulescu experimentează cu mult curaj fel și fel de activități care-i solicită fizicul bine lucrat. Este de două ori campion la Muay Thai (box thailandez), de patru ori campion la Krav Maga (sport de apărare) şi deține o medalie la Kickboxing.

De asemenea, Ayan este pasionat și de alergare-maraton, fotbal, tir, escaladă, şah, motocros, ciclism, tenis, înot, schi, snowboard, skateboard, wakeboarding, schi nautic, dar şi planorism.

Plin de mușchi, cu un sex-appeal moștenit de la mama sa și o privire cuceritoare, Ayan va face, fără îndoială, ravagii printre domnișoare. Dacă nu i-ai cunoaște, ai crede că sunt mamă și fiu?

Sursă foto: Instagram