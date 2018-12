Meghan Markle, dezvăluiri despre sarcină. Când va naște ducesa

Karen Anvil, o fotografă amatoare, a reușit să îi fotografieze burtica lui Meghan, și a vorbit cu ducesa de Sussex despre sarcina acesteia.

Potrivit soției Prințului Harry, noul bebeluș regal s-ar putea naște mai devreme de luna aprilie a anului viitor, așa cum s-a anunțat inițial.

Întrebată când va veni pe lume primul ei copil cu Harry, Meghan a răspuns că așteptarea se apropie de sfârșit și că acest lucru se va întâmpla foarte curând.

Potrivit presei din Marea Britanie, nu ar fi o surpriză ca ducesa să nască la sfârșitul lunii februarie.

Karen Anvil a postat pe Twitter o fotografie cu Meghan în care se poate vedea că sarcina este destul de avansată, poate chiar în ultimul trimestru.

‘We’re nearly there’ – my response from Meghan when I asked her if she was excited. These photos are my own and if any publication wishes to use please contact ken@goffphotos.com @KensingtonRoyal #MeghanMarkle #Bump #LoveHer pic.twitter.com/YjQyBCAyGs

— Karen Anvil (@Anvilius) 26 decembrie 2018