Kevin Hart nu va mai prezenta Gala Premiilor Oscar 2019

Actorul Kevin Hart, în vârstă de 39 de ani, a transmis printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că a renunțat la rolul de gazdă a Premiilor Oscar 2019 după ce Academia Americană de Film i-a reproșat niște comentarii făcute cu mult timp în urmă la adresa comunității LGBT, scrie News.ro.

După ce Academia Americană de Film a anunţat că Hart va fi gazda celei de-a 91-a ediție a Premiilor Oscar, ce va avea loc pe 24 februarie 2019 la Los Angeles, pe Twitter au reapărut comentariile la adresa homosexualilor pe care acesta le-a făcut în urmă cu 10 ani în cadrul spectacolelor sale de stand up comedy.

„Am aproape 40 de ani. Dacă nu credeţi că oamenii se schimbă, cresc, evoluează pe măsură ce îmbătrânesc, nu ştiu ce să vă spun. Dacă vreţi să ţineţi oamenii într-un loc în care tot timpul trebuie să justifice trecutul, faceţi-o. Sunt omul greşit” a comentat actorul după apariția mesajelor.

Obligat de Academia de film americană să își ceară scuze, Hart a mărturisit că a făcut asta în repetate rânduri și nu are de gând să insiste cu asta: „Motivul este acela că am făcut asta de mai multe ori. Nu este prima dată când a venit vorba despre asta. Am discutat. Am explicat. Am spus cine sunt acum faţă de cine eram. Nu voi continua să mă întorc şi sunt într-un loc complet diferit în viaţa mea” a mai adăugat el.

Mesajul prin care Kevin Hart a anunțat că nu va mai prezenta Gala Premiilor Oscar 2019

Comediantul a revenit câteva ore mai târziu cu scuzele mult așteptate, dar și cu anunțul că va renunța la rolul de prezentator: „Am ales să renunţ la rolul de gazdă a galei Premiilor Oscar. Nu doresc să distrag atenţia într-o noapte în care ar trebui să fie sărbătorite atâtea talente. Îmi cer iertare faţă de comunitatea LGBTQ pentru cuvintele mele lipsite de sensibilitate din trecut. Îmi pare rău că am rănit oameni. Evoluez şi vreau să continui să fac asta. Scopul meu este să aduc oamenii laolaltă, nu să îi despart. Transmit multă dragoste şi aprecierea mea Academiei. Sper să ne vedem din nou” și-a justificat el alegerea.

