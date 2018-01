Ionela Prodan a ajuns de urgență la spital. Care e starea ei

Cântăreața Ionela Prodan a ajuns de urgență la spital în urma unor probleme cu inima. Mama impresarei Anamaria Prodan a simțit înțepături în zona inimii. Din fericire, starea ei nu este foarte gravă.

Anamaria Prodan a povestit totul într-o emisiune TV. ”Mi-a zis că o înţeapă inima. M-am speriat. Prima dată am luat-o aşa în râs. Am zis că vrea să stea mai mult timp cu mine. Am zis să mergem la spital şi într-adevăr o valvă de la inimă nu închide foarte bine. Eram împreună. Am mers imediat la spital. Este în afara oricărui pericol, nu sunt probleme. Acum o să mă duc să văd dacă o iau astăzi acasă. Slavă Domnului! Ea este e la o vârstă, trebuie să ne ţinem părinţii lângă noi”, a spus Anamaria Prodan.

Ea a fost dusă la spitaluL Fundeni din București, unde a primit diagnosticul de ischemie miocardică și a fost internată pe loc. I s-au făcut analize și a primit un tratament, apoi i s-a montat un holter pentru a i se monitoriza ritmul inimii. Starea artistei s-a îmbunătățit.

Ionela Prodan a slăbit de curând 27 de kilograme în urma unei diete.