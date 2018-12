Interviu cu Bogdan Ioan, câștigătorul de la Vocea României 2018

Ai obținut trofeul de la „Vocea României” 2018. Te așteptai că o să fii marele câștigător?

Cand m-am înscris, dacă îmi spunea cineva că se va întoarce măcar un scaun, aș fi fost foarte mulțumit. Nu mă așteptam la parcursul acesta, mai ales să și câștig. Le mulțumesc celor care au fost alături de mine și care m-au votat!

Cum ți-a venit ideea să te înscrii la acest concurs?

De patru ani am avut tentativa de a participa, dar pentru că eram student, nu aveam timpul necesar pentru a face acest lucru și cred că mă simțeam și nepregătit. Anul acesta am terminat facultatea și am simțit că este momentul sa fac acest pas.

Momentul tău de la audiții a devenit cel mai vizionat din istoria emisiunii de la PRO TV și a ajuns pe locul patru în topul celor mai bune prestaţii ale formatului The Voice Global. Ai fost pregătit pentru asta?

Este incredibil! Nu, nu ma așteptam. Le mulțumesc oamenilor din toate colțurile lumii pentru că au apreciat momentul meu. Pe de-o parte simt că anii de muncă și pasiunea pentru Michael Jackson nu au fost în zadar. Mi s-a confirmat faptul că dacă faci ceva cu pasiune, muncești și nu renunți, ceva bun se va întampla la un moment dat.

Ce reacție au avut apropiații după momentele tale din concurs?

Toți s-au bucurat pentru mine. Mulți au stat cu sufletul la gură la fiecare decizie și s-au bucurat așa cum ar fi făcut-o pentru ei. Faptul că am văzut o asemenea susținere din partea lor și a multor persoane pe care nu le cunosc, m-a făcut să mă simt împlinit.

Cum e Smiley în postura de antrenor?

Este un tip foarte echilibrat. Mă bucur că am avut șansa sa îl cunosc ca om, în primul rând. Știe cum să lucreze cu tine. Nu au existat tensiuni la nicio repetiție. Dacă era ceva ce nu făceam bine sau nu îi plăcea, îmi spunea asta într-un mod plăcut. Era o plăcere să mergem la repetiții. La fel proceda și Alina Dinca, vocal coach-ul din echipa Smiley, căreia îi mulțumesc pentru toată susținerea și pentru tot ajutorul.

Care este live-ul tău preferat din concurs?

Audiția aș exclude-o, pentru că a fost un moment atât de special pentru mine, încât nu poate fi înlocuit, dar următorul moment care mi-a plăcut foarte mult a fost ultima mea apariție de la Vocea, momentul cu Feli. Spun asta pentru că am avut șansa de a cânta alături de Feli, care este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată și este și o persoană caldă, iar alt motiv pentru care mi-a plăcut acest moment este că a fost ceva neașteptat pentru toată lumea. Nimeni nu se aștepta să cânt într-un registru grav și a fost o surpriză plăcută pentru mulți, inclusiv pentru mine.

Cum s-a schimbat viaţa ta după emisiunea „Vocea României”?

Imediat după finală am fost invitat la mai multe emisiuni și încă nu sunt obișnuit cu asta, dar este frumos. Primesc multe mesaje, încerc să le răspund oamenilor, însă nu reușesc mereu să fiu foarte prompt, dar voi face asta până la urmă. Momentan vreau să mă odihnesc, să mă bucur de sărbători și să mă încarc pentru următoarea perioadă în care va trebui să muncesc mult pentru a realiza ceva și mai departe pe plan muzical.

Ce vei face cu marele premiu?

Mă gândesc să îmi cumpăr un apartament în București și restul de bani aș vrea să îi investesc în pregătirea mea. Vreau să mă mut în București pentru a mă putea dezvolta mai bine pe plan muzical.

Ce surprize le pregătești fanilor?

Nu pot spune încă ce voi pregăti. Sunt anumite proiecte pe care le pregătesc, dar le voi anunța la momentul potrivit. Vreau să îmi fac și un canal de YouTube unde voi încărca diverse coveruri, vreau să compun piese proprii, dar cu siguranță după sărbători ne vom vedea în concerte și abia aștept să mă vad cu ei.

