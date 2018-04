INNA lansează “Pentru că” împreună cu The Motans. Vezi videoclipul oficial!

După ce The Motans a lansat “Nota de plată” cu INNA, o piesă care a cucerit publicul din România, cei doi artiști revin cu o nouă colaborare.

“Pentru că” este o piesă de dragoste sinceră, sensibilă, compusă de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsă de ei, “resposansibili” de cele mai mari hituri ale INNEI “Sun is Up”, “Hot”, “Yalla” etc.

“Mă bucur să colaborez din nou cu The Motans, este un artist extraordinar, talentat și sper că această piesă pe care am compus-o împreună să vă bucure și să vă facă să iubiți sincer”, a spus INNA.

“De fiecare dată o plăcere să lucrez cu INNA. Pentru că… iubim muzica”, a declarat The Motans.

Videoclipul piesei “Pentru că” a fost filmat și regizat de NGM Creative (Bogdan Păun și Alexandru Mureșan) cu care cei doi artiști au mai colaborat pentru “Nirvana”, respectiv “Drama Queen”, “Jackpot”, “Lilith” și “Friendzone”.

Producția video a fost realizată de Loops Production.

Piesa “Nota de Plată” are peste 18 milioane de vizualizări în doar 7 luni de la lansare.

INNA a lansat la finalul anului trecut albumul “Nirvana” pe care este inclus single-ul cu același nume, dar și “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “Nota de plată” cu The Motans, precum și piese noi: “Don’t Mind”, “Dream About the Ocean” sau “My Dreams”.

Albumul “Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participând Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hiturilor artistei), David Ciente, Thomas Troelsen, Alex Cotoi, Vlad Lucan în cadrul unor sesiuni care au avut loc în studiourile Global Records.

Până acum, INNA a lansat albumul “Hot”, “I Am The Club Rocker”, “Party Never Ends” și “INNA”, precum și EP-ul “Summer Days”.

„My Gorgeous Drama Queens” este primul album al trupei The Motans și a fost lansat pe 7 martie. Printre piesele incluse pe album se numără „August”, Nota de plată”, „Versus”, „Drama Queen”, „Friend Zone”, „1000RPM”, dar și „Weekend”, lansată împreună cu Delia care a devenit piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizări, potrivit Mediaforest.

În această perioadă, INNA are concerte în Europa, iar The Motans este în turneu de promovare a albumului. Următoarele concerte au loc după cum urmează

5 mai – Arad, Molly Malone

11 mai – Constanta, Luv

12 mai – Galati, Fratelli

23 mai – Bucuresti, Hard Rock Café