Imagini rare. A nins în deșertul Sahara

Un fenomen meteo foarte rar s-a petrecut zilele acestea în deșertul Sahara. Nemărginitele dune de nisip au fost acoperite de zăpadă, fiind al treilea an consecutiv când ninge în această zonă fierbinte, după aproape 40 de ani în care nu s-au mai întâlnit astfel de fenomene.

Zona de nord a celui mai mare deșert din lume, Sahara, mai exact undeva în apropierea orașului Ain Sefra din Algeria, a fost acoperită duminică de un strat de zăpadă de aproximativ 40 cm. Așa cum era de așteptat, zăpada nu a rezistat decât câteva ore, însă a fost suficient timp pentru ca fotograful Karim Bouchetata să surprindă imaginile rare.

Acesta a declarat pentru Daily Mail că a fost extrem de surprins să vadă, la primele ore ale dimineții, o imensitate albă în jurul său. Fotografiile rare au făcut imediat înconjurul lumii, iar unii internauți vorbesc de un semn divin, în timp ce alții pun fenomenul pe baza schimbărilor climatice ce se petrec de câțiva ani la nivel global.

Rare #snow covers the #Sahara #Desert in #Algeria – Second year in a row after 40 years of absence https://t.co/5v81PrFb0s via @Strange_Sounds pic.twitter.com/1arXOMEAKb

