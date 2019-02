Imagini de colecție. Cum arăta Adela Popescu în copilărie

Cea mai recentă imagine a fost postată pe contul de Instagram al vedetei, la finalul anului 2018, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale. ”Mama mea, cat de mult te iubesc, tu nici nu banuiesti. Stiu doar gandurile mele din fiecare seara inainte de culcare. La multi ani impliniti alaturi de noi toti!”, a scris Adela pe rețeaua socială.

Despre satul natal, Șușani, vedeta spunea că este ”locul in care m-as adaposti de un cataclism convinsa ca acolo as fi in siguranta.” Este și locul unde Adela se întâlnește de Sărbători cu toată familia. Iar familia este mare. Adela are doi frați, amândoi fiind căsătoriți și având copiii lor.

