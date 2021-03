Masca de păr cu ulei de măsline. Soluții pentru fiecare tip de păr

Masca de păr cu ulei de măsline este cea mai bună soluție să obții un păr mai viguros și mai strălucitor, mai ales dacă este tern, uscat sau deteriorat de vopsea. Masca de păr cu ulei de măsline este eficientă pentru orice tip de păr, în combinație cu ingrediente naturale și hrănitoare, este eficientă pentru orice tip de păr.



Cuprins 1 Ce beneficii are uleiul de măsline pentru păr

2 Ce ingrediente poți combina cu uleiul de măsline

3 Mască de păr cu ulei de măsline pentru uz frecvent

4 Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr uscat

5 Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr fragil

6 Mască de păr cu ulei de măsline pentru vârfuri despicate

7 Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr vopsit

8 Tratament cu ulei de măsline pentru exfoliere

9 Mască de păr cu ulei de măsline pentru părul gras

Masca de păr cu ulei de măsline are numeroase beneficii pentru păr, chiar dacă podoaba ta capilară consideri că arată foarte bine. Ea este recomandată în primul rând pentru părul uscat, fragil, deteriorat, pentru părul vopsit și pentru vârful despicate. Dar această mască are numeroase beneficii și pentru părul gras sau pentru părul sănătos, care are și el nevoie de protecție și îngrijire.

Ce beneficii are uleiul de măsline pentru păr

Puține studii au analizat beneficiile stricte ale uleiului de măsline pentru păr, dar cine face tratamente pentru scalp și păr cu acest ulei știe că el își arată eficiența în timp. Uleiul de măsline are capacitatea să pătrundă în structura firului de păr, iar acizii benefici din ulei și vitamina E netezesc firul de păr și îl fac mai rezistent și mai strălucitor.

De asemenea, uleiul de măsline este un adevărat balsam pentru pielea capului pe care o hrănește, o menține mai bine hidratată și ajută celulele să producă fire noi de păr, mai viguroase și mai sănătoase, cu o culoare mai intensă.

Uleiul virgin de măsline acționează ca un balsam, netezește firele, te ajută să piepteni mai bine părul și îi conferă strălucire. Dacă ai un scalp prea gras, folosește uleiul de măsline cald sau masca de păr cu ulei de măsline doar de la jumătatea firelor de păr către vârfuri.

Ce ingrediente poți combina cu uleiul de măsline

O mască de păr cu ulei de măsline eficientă și nutrivă poate conține diverse ingrediente naturale, ieftine și benefice pentru firul de păr:

Sucul de lămâie – curăță și tonifiază scalpul, controlează sebumul și dă strălucire firului de păr;

Sarea de mare – curăță și tonifiază pielea capului, curăță firul de păr, controlează sebumul;

Gălbenușul de ou – hrănește pielea și rădăcinile firului de păr, conferă strălucire și rezistență;

Mierea – hrănește pielea, conferă strălucire, echilibrează producerea de sebum, tratează vârfurile despicate;

Iaurtul – hidratează pielea, conferă strălucire firelor de păr, conferă rezistență în timp;

Bananele – hidratează pielea, hrănesc rădăcina firului de păr, conferă rezistență și suplețe, fiind foarte des folosite în măștile pentru păr și măștile pentru ten;

Avocado – hrănește pielea și rădăcinile firelor de păr, conferă rezistență, strălucire și împiedică ruperea firelor de păr fragile.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru uz frecvent

O ceșcuță de ulei de măsline

Încălzește uleiul câteva secunde la microunde și folosește o dischetă să aplici uleiul spre vârful firelor de păr. Lasă uleiul cald să acționeze 15 minute și apoi spală părul cu un șampon delicat. Folosește acest tratament ca pe un balsam de două ori pe săptămână pentru un păr mai strălucitor, mai catifelat și mai ușor de pieptănat și coafat.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr uscat

1 ceșcuță ulei de măsline

½ ceșcuță de ulei de cocos

Se omogenizează cele două uleiuri, se încâlzesc la microunde câteva secunde și se aplică folosind o dischetă de vată de la rădăcini până la vârfuri. Masează pielea capului și așteaptă 30 de minute. Spală părul apoi cu șamponul tău obișnuit. Este o mască hidrantantă, hrănitoare, care conferă strălucire, rezistență și o piele mai sănătoasă.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr fragil

1 ceșcuță ulei de măsline

2 linguri mari de miere

Încălzește uleiul și amestecă bine cu mierea, apoi aplică masca de la rădăcini până la vârfuri. Masează pielea scalpului și lasă masca să acționeze timp de 20 – 30 de minute. Spală părul cu un șampon delicat.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru vârfuri despicate

1 ceșcuță ulei de măsline

½ de avocado

Zdrobește bine avocado și omogenizează cu uleiul de măsline. Aplică masca pe vârfuri cel puțin de 2 ori pe săptămână, timp de două luni. Firele de păr vor fi mai sănătoase, mai rezistente și mai ușor de coafat.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru păr vopsit

1 ceșcuță ulei de măslin extravirgin

1 ceșcuță iaurt natural

Încălzește ingredientele, omogenizează bine și aplică masca de la rădăcini până la vârfuri. Masează bine scalpul și șuvițele de păr. Așteaptă 30 de minute și spală părul cu un șampon special pentru păr vopsit. Iaurtul hrănește rădăcina firelor și le ajută să crească mai rezistente, iar uleiul de măsline le conferă culoare și strălucire.

Tratament cu ulei de măsline pentru exfoliere

3 linguri ulei de măsline

Sare de mare grosieră

Pregătește o pastă din sare și ulei de măsline de consistența unui iaurt cremos și masează pielea capului cu ea. Acest tratament este recomandat pentru scalpul gras, pentru mătreață și pentru pielea iritată, care provoacă mâncărimi. Se poate face o dată sau de două ori pe lună și are drept efecte: curățare, masaj, tonifiere, strălucire și rezistență pentru firele de păr.

Mască de păr cu ulei de măsline pentru părul gras

1 ceșcuță ulei de măsline

Sucul de la o jumătate de lămâie

Stoarce lămâia și amestecă bine sucul cu uleiul de măsline ușor încălzit la microunde. Aplică masca de la rădăcini până la vârfuri și masează bine pielea capului. Așteaptă 20 de minute și spală părul cu un șampon special pentru controlul producției de sebum. Sucul de lămâie tonifiază pielea și reduce tendința de îngrășare, iar uleiul o hrănește, revitalizează rădăcinile firelor de păr și conferă strălucire.

