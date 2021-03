Masca de față cu ou. Rețete cu ingrediente naturale pentru orice tip de ten

Masca de față cu ou este una dintre cele mai bune măști naturale pentru îngrijirea tenului. Albușul și gălbenușul din ou au numeroase beneficii pentru ten și te ajută să ai o piele mai fină, mai luminoasă și mai tânără.

Cuprins 1 Ce beneficii are albușul pentru ten

2 Ce beneficii are gălbenușul pentru ten

3 Mască de față cu ou pentru ten sensibil

4 Măști pentru tenul uscat pe bază de ouă 4.1 Mască de față cu ouă și miere 4.2 Mască de față cu ou și avocado

5 Mască de față cu ou pentru pungile de sub ochi

6 Mască de față cu ou pentru pori dilatați

7 Mască de față cu ou pentru întinerire

Sunt numeroase rețete ușor de făcut în casă pentru masca de față cu ou. Toate au ingrediente naturale benefice precum fructele, mierea, uleiurile sau iaurturile fine. Alege din propunerile noastre masca de față cu ouă care se potrivește cu tipul tău de ten și folosește-o cel puțin de două sau trei ori pe lună.

Ce beneficii are albușul pentru ten

Ingredientul cel mai des folosit în aproape orice mască de față cu ouă este albușul. Acesta are o mulțime de acizi benefici și substanțe nutritive care hrănesc și catifelează pielea. Iată cele mai importante beneficii pe care le are albușul din măștile naturale pentru ten.

Albușul are efect de lifting și estompează ridurile fine

Datorită colagenului, albușul ajută tenul să fie mai elastic și mai catifelat

Proteinele și acizii buni din albuș hrănesc și hidratează pielea

Porii dilatați se micșorează când folosești masca de față cu albuș de ou

Pungile de sub ochi devin vizibil mai reduse, datorită albușului

Albușul este contraindicat pentru ten doar în cazul persoanelor care suferă de acnee.

Ce beneficii are gălbenușul pentru ten

Multe măști făcute în casă pentru ten pot conține un ou întreg, astfel că vei beneficia și de proprietățile gălbenușului. Datorită acizilor benefici și proteinelor, gălbenușul ajută pielea să fie mai catifelată, hrănește straturile superioare ale epidermei și conferă luminozitate.

Măștile pentru ten pe bază de gălbenuș sunt recomandate în special pentru tenul uscat sau tenul gras, deoarece gălbenușul controlează excesul de sebum și hidratează pielea cu tendință atopică.

Mască de față cu ou pentru ten sensibil

1 gălbenuș proaspăt

2 linguri de iaurt natural de capră

Omogeanizează bine cele două ingrediente și aplică masca folosind o pensulă pentru machiaj. Așteaptă 30 de minute să acționeze și clătește cu apă călduță. Folosește această mască de față cu ouă pentru ten sensibil o dată pe săptămână și vei vedea curând că roșeața se estompează, iar pielea arată mai catifelată și mai luminoasă.

Măști pentru tenul uscat pe bază de ouă

Folosește miere și avocado pentru două măști de față simple, naturale, eficiente și hrănitoare. Când tenul are tendință de uscare și simți că pielea ta devine aspră, trebuie să folosești o mască de față cu ou și ingrediente care conferă tenului un aspect mai catifelat.

Mască de față cu ouă și miere

1 gălbenuș proaspăt

1 lingură de miere

Omogenizează bine gălbenușul și mierea și aplică masca pe toată fața, chiar și în zonele mai delicate de sub pleoapele inferioare. Lasă masca să acționeze 20 – 30 de minute și clătește cu apă caldă. Această mască hrănește pielea, o face catifelată, estompează aspectul de ten uscat și ridat, estompează liniile fine.

Mască de față cu ou și avocado

1 ou întreg bine bătut

Pulpa de la jumătate de avocado bine copt

Pasează pulpa de avocado și amestecă bine cu oul bine bătut, până se omogenizează. Aplică pe față în mai multe straturi și așteaptă 30 de minute. Clătește cu apă călduță. Este o mască eficientă, cu un efect rapid vizibil, estompează ridurile, face pielea mai moale și mai elastică și redă luminozitatea tenului.

Mască de față cu ou pentru pungile de sub ochi

1 albuș bătut spumă

½ linguriță de miere

Omogenizează albușul de ou cu un strop de miere și întinde masca pe toată fața, mai ales în zonele de sub ochi unde ai pungi și pielea lăsată. Albușul are efect de lifting, estompează pungile de sub ochi, iar mierea estompează ridurile fine. Așteaptă ca masca să acționeze până când albușul este complet uscat și simți că te strânge. Clătește cu apă caldă.

Mască de față cu ou pentru pori dilatați

1 albuș de ou bătut spumă

1 linguriță de suc proaspăt de lămâie

Se omogenizează bine cele două ingrediente și se aplică pe toată fața, inclusiv sub pleoape. Se lasă masca să acționeze până când se usucă albușul și ai senzația că te ustură pielea. Se clătește apoi cu apă caldă. Albușul și lămâia conțin acizi care ajută la închiderea porilor dilatați și care curăță pielea în profunzime, lăsând tenul mai luminos și mai întins.

Mască de față cu ou pentru întinerire

1 ou întreg, bătut spumă

1 linguriță iaurt de capră

½ linguriță ulei din sâmburi de struguri

Se omogenizează bine cele trei ingrediente și se aplică masca pe toată fața și pe gât. Această mască poate fi folosită pentru orice tip de ten, inclusiv pentru tenul sensibil sau uscat. Se așteaptă 30 de minute și se clătește cu apă caldă.

