Ce manichiură se poartă în acest sezon. Tendințele primăverii în materie de unghii, dezvăluite de nail artistul vedetelor

Rămas bun, culori închise! Bun venit, nuanțe calde! Primăvara este sezonul schimbărilor. De look sau vestimentare, orice femeie încearcă să aibă un aer cât mai fresh în acest anotimp. Pentru ca imaginea să fie completă, doamnelor, nu uitați de unghii! O manichiură îngrijită atrage atenția și poate spune multe despre cea care o poartă. Ce manichiură se poartă în primăvara lui 2023?

Vera Varvara, nail artistul mai multor vedete, ne spune care sunt tendințele de manichiură pentru primăvara 2023. Originară din Republica Moldova, Vera a ajuns în București cu o mulțime de visuri mărețe și a reușit, pas cu pas, să devină nails artistul preferat de multe vedete autohtone. Nu puține au fost cele care au ales-o, iar printre ele i-au pașit pragul Mădalina Ghenea, Delia, Mălina Avasiloaie sau Geanina Ilieș.

Ce manichiură se poartă în primavara anului 2023

Iată care sunt tendințele primăverii în materie de unghii, conform specialistului:

French transparent, noutatea anului

„Noutatea anului a fost french-ul transparent și cred că va mai ține cel puțin până la vară când vom prinde curaj că purtăm culori tari, în ton cu sezonul estival. Pentru doamnele și domnișoarele care nu îndrăznesc să poarte unghii lungi, dar visează la ele, french-ul transparent este ideal pentru că el există pe unghie, dar nu se vede și oferă manichiurii o eleganță aparte” , spune Vera Varvara, pentru UNICA.RO.

Citește și: Manichiura semipermanentă acasă – sfaturi și trucuri esențiale

Milky Way

Toate ne dorim o manichiură îngrijită, dar care să și iasă în evidență. Primăvara este sezonul culorilor pastelate, iar nuanța milky way este de departe una dintre cele mai cerute. Albul lăptos crează un look simplu, dar de efect și poate fi purtată cu ușurință la orice ținută. În plus, naturalețea și simplitatea vor câștiga mereu, nu-i așa?

Forma unghiei

Unghia migdală este o formă universală care poate fi purtată cu ușurință în orice sezon. Deși identică, aceasta se vede diferit la fiecare persoană, dar este la fel de simplu de purtat.

Ce modele de unghii sunt în tendințe în primavara lui 2023

„Manichiura trebuie să ne reprezinte, așa că personalitatea are primul cuvânt de spus. Multe dintre cliente aleg manichiura simplă, dar cu un mic touch care să facă diferența”, spune Vera Varvara, nail artist. Rămân în continuare cerute și modele abstracte, forme geometrice sau modele cu desene.

Nu uitați însă că indiferent de manichiura pe care o purtați în 2023, e important să vă îngrijiți și mâinile pentru ca pielea să nu fie uscată.

Uleiul pentru cuticule și crema hidratantă nu ar trebui să lipsească niciunei femei.



De asemenea, parafina rece este un remediu bun și ieftin care poate fi folosit cu ușurință acasă. Aplicată o dată pe săptămână, masca din parafină hidratează pielea uscată și o lasă fină la atingere.

Sursă foto: Instagram