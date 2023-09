Care este secretul de beauty al actriței Salma Hayek pentru un ten lipsit de riduri la 57 de ani, fără botox

Salma Hayek a mai împlinit întinerit un an! La cei 57 de ani ai săi, actrița are un ten luminos, lipsit de riduri și alte imperfecțiuni. Din fericire pentru cei care o admiră, Salma Hayek a dezvăluit care este secretul ei pentru un ten neted, fără botox.

Aspectul nostru este influențat în proporții diferite de mai mulți factori, doi dintre cei mai importanți fiind ADN-ul și obiceiurile noastre. Deși ADN-ul a jucat și încă joacă un rol important în aspectul actriței, pe Salma Hayek disciplina este cea care a ajutat-o, de fapt, să se mențină tânără de-a lungul anilor.

Care este secretul actriței Salma Hayek pentru un ten lipsit de riduri la 57 de ani, fără botox

Salma Hayek are o alimentație echilibrată, face mișcare dintotdeauna, și folosește aceleași produse de îngrijire a tenului de mai mulți ani. În plus, actrița este adepta radiofrecvenței faciale. „Cei care îmi fac tratamentele mi-au spus că observă rezultate mai bune pe tenul meu decât pe al altor clienți”, a declarat Salma Hayek recent, în podcastul „Let’s Talk Off Camera”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

„Și meditația, pur și simplu. Când meditez, oamenii îmi spun: «Dumnezeule, arăți de parcă ai 20 de ani!»”, a mai spus Salma Hayek, pentru sursa citată. În plus, beneficiile meditației se extind dincolo de aspectul fizic.

Citește și: Salma Hayek, fotografiată la plimbare în Londra. Cum arată actrița nemachiată

Citește și: Salma Hayek a fost distinsă cu premiul „Personalitatea Anului”

„Când iau pauză de la meditații, ghici ce? Nu numai că începe să-mi cadă fața, toate încep să cadă, hernia mea de disc, problema de la gât, problema de la șold, gleznele. Încep să mă dezintegrez”, a mai declarat Salma Hayek.

De-a lungul carierei sale, Salma Hayek s-a declarat vehement împotriva botoxului. „Nu cred în botox pentru că împiedică mișcarea feței. Și e ceva ce ar trebui să facem tot restul vieții, să ne mișcăm din ce în ce mai mult”, declara actrița în 2017, pentru DuJour.

Ingredientul de skincare folosit de Salma Hayek se aplică victimelor cu arsuri

Într-un interviu din 2015, actrița a dezvăluit ingredientul de skincare care a ajutat-o să prevină ridurile. „Folosesc tepezcohuite, un ingredient folosit în Mexic pentru victimele cu arsuri pentru că are proprietăți de regenerare a pielii. În State nu se folosește acest ingredient”, a declarat Salma Hayek în 2015, pentru ELLE. „De aceea nu am botox”, a completat.

Cât despre alimentație și mișcare, în trecut actrița a admis că filmările nu-i prea permit să aibă o rutină. „Când sunt stresată, îmi regăsesc confortul în mâncare. În schimb, după o dietă doar cu sucuri (n.r. – din legume și fructe), sunt mai motivată să mănânc sănătos, nu emoțional”, explica în trecut.

Citește și: Cum arată Salma Hayek în costum de baie, la 56 de ani. Paparazzii au surprins-o pe actriță pe iaht

Citește și: Salma Hayek a dezvăluit rețeta supei speciale cu efect anti-îmbătrânire. „Asta e cheia!”

În afara acestui regim temporar, Salma Hayek nu ține alte diete. Din cauza programului haotic de pe platourile de filmare, Salma are rareori timp să meargă regulat la sală. „Unii oameni au disciplina antrenamentului de dimineață, eu nu am reușit asta”, a admis. „Lucrez, în schimb, cu o femeie din Londra care m-a învățat cum să-mi țin corpul într-o poziție în care mușchii mei să fie activați întreaga zi. Deci și când te speli pe dinți îți poți lucra mușchii”, a mai povestit.

„Este yoga de restaurare. M-a învățat cum să mă tonifiez fără să mă încordez. Relaxezi mușchii, te focusezi pe părțile pe care le lucrezi, dar niciodată cu tensiune. Ai fi surprins de efectele pe care o relație conștientă cu corpul le are”, a mai spus. Cât despre antrenamentele propriu-zise, Salma este o fană a plimbărilor.

Cu cine este căsătorită Salma Hayek

În anul 2009, Salma Hayek s-a căsătorit cu François-Henri Pinault (61 de ani), CEO-ul grupului Kering. Compania deține casele de modă: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin și Girard-Perregaux. Salma și François au împreună o fiică, Valentina Paloma Pinault, în vârstă de 15 ani.

Citește și: Salma Hayek, apariție rară alături de unica ei fiică, Valentina, la premiera filmului „Eternals”

Salma și François-Henri s-au căsătorit de două ori, în anul 2009. O dată în Paris, de Ziua Îndrăgostiților, și o dată în Veneția, având una dintre cele mai scumpe ceremonii din lume. Printre invitații perechii s-au numărat Penelope Cruz, Bono, Charlize Theron, Stella McCartney și Woody Harrelson. Evenimentul ar fi costat 2,6 milioane de euro, iar rochia actriței a fost creată de casa de modă Balenciaga.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro