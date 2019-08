Probleme mari pentru Anca Serea după operația prin cezariană

Anca Serea, soția lui Adi Sînă, a născut cel de-al șasele copil al ei, o fetiță superbă. Însă niște complicații au forțat-o să recurgă la operația prin cezariană.

Ceilalți cinci copii ai Ancăi au fost născuți pe cale naturală. După prima operație prin cezariană, Anca încă are dureri mari. Recuperarea este mai grea decât se aștepta.

„Sincer, nu mă așteptam la cezariană, nu eram pregătită”, a scris ea într-un comentariu pe contul ei de socializare, conform Libertatea. „Și mental nu am fost ok, recuperarea grea, dar a trecut. Nu recomand cezariana. Încă mai am dureri mari după operație. Dar sunt optimistă că-mi revin repede. Și sunt foarte fericită pentru tot”.

