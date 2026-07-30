Claudiu Molnar, mesaj îndurerat în ziua în care Anca Molnar ar fi împlinit 37 de ani: „Anul acesta, ziua ta poartă o emoție și mai profundă”

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Astăzi, Anca Molnar ar fi împlinit 37 de ani. Soțul ei, Claudiu Molnar, a transmis un mesaj încărcat de emoție. Coincidența cutremurătoare? Oana Adiaconiței, creatoarea unui omagiu dedicat Ancăi, este condusă pe ultimul drum chiar de ziua ei.

Claudiu Molnar, mesaj îndurerat în ziua în care Anca Molnar ar fi împlinit 37 de ani

Astăzi, 30 iulie, ar fi fost ziua de naștere a Ancăi Molnar, make-up artistă talentată, care ar fi împlinit 37 de ani. Din păcate, această zi specială a devenit doar un prilej de aducere aminte, după ce Anca a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, în urmă cu mai bine de doi ani, lăsând în urmă un soț devotat și un fiu care îi simt lipsa în fiecare clipă.

Claudiu Molnar, soțul ei, a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, împărtășind durerea și dorul care nu se estompează în timp. „Astăzi ar fi fost a treia ta zi de naștere fără noi. Aș avea atât de multe să-ți povestesc, dar le voi păstra pentru clipa în care ne vom revedea. Între timp, continui să te port în fiecare zi în inimă, iar dorul de tine nu s-a micșorat nici măcar o clipă”, a scris Claudiu, citat de Spynews.

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Artista Oana Adiaconiței, înmormântată de ziua Ancăi Molnar

Ziua de astăzi este cu atât mai grea pentru Claudiu, deoarece coincide cu înmormântarea Oanei Adiaconiței, artistă care a realizat o decorațiune specială din rășină în memoria Ancăi Molnar. Oana, la rândul ei, a pierdut lupta cu cancerul, aceeași boală care a răpit-o și pe Anca. „Anul acesta, ziua ta poartă o emoție și mai profundă. Oana Adiaconiței, Onny Art, omul care a dăruit atât de mult suflet proiectului măștii oncologice realizate în memoria ta, va fi condusă astăzi pe ultimul drum”, a adăugat Claudiu în mesajul său.

Claudiu a reflectat asupra acestor evenimente, mărturisind că preferă să creadă că Anca și Oana s-au regăsit într-un loc mai bun: „Nu cred că este o simplă întâmplare faptul că Oana este condusă pe ultimul drum chiar în ziua ta de naștere… Sunt coincidențe pe care mintea nu le poate explica, dar pe care inima le simte altfel. Îmi place să cred că, de ziua ta, cerul a mai primit un suflet care ți-a purtat numele în inimă aici, pe pământ”.

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Claudiu Molnar: „La mulți ani, îngerul meu!”

Anca Molnar rămâne o prezență vie în amintirile celor care au iubit-o și admirat-o. Claudiu și fiul lor, Patrick, continuă să o comemoreze cu dragoste și recunoștință pentru momentele frumoase pe care le-au împărtășit. „La mulți ani, îngerul meu!”, a încheiat Claudiu mesajul său.

Foto: Instagram

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