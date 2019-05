La 11 ani de HaHaHa, Smiley a sărbătorit alături de prieteni, cu o petrecere de nota 10

11 ani de HaHaHa Production au fost sarbatoriti cu peste 3 ore de muzica live, cu sute de persoane alaturi, cu amintiri si imbratisari, in cea mai extinsa familie, cu toti artistii si prietenii din istoria companiei, dar si cu cei mai mari producatori muzicali internationali, aflati acum la finalul sesiunii muzicale #MusicJourney din Romania.

Feli, Liviu Teodorescu, Corina, Alex Velea, Adda, Nicole Cherry, Ruby, Anda Adam, Jo, Cabron, What’s Up, Sore, Dorian, Seredinschi, Speak, Raluk, Damian Draghici sunt doar o parte dintre cei care au urcat pe scena si au cantat live, alaturi de Smiley, de band-ul lui si de toti invitatii prezenti cele mai cunoscute piese din istoria lor alaturi de HaHaHa Production. Tot Smiley a fost cel care a dat tonul petrecerii, el a cantat una dintre cele mai cunoscute si premiate piese, Acasa. Dupa aproape trei ore de muzica live, Smiley a valsat cu Feli, a stat cu Damian Draghici “In statie la Lizeanu” si a aprins scanteia cu Dorian, in timp ce artistii HaHaHa Production au urcat pe scena cu 11 torturi in corul de “Multi ani traiasca” al prietenilor prezenti.

“Cand ajung in momente din astea festive, realizez cat timp a trecut si ca, de fapt, am lucrat cu aproape toti artistii din Romania. HaHaHa Production este un vis al meu pe care l-am inceput doar cu o dorinta uriasa de a face muzica, sperand mereu sa ajunga la cat mai multi oameni. Atat!”, povesteste emotionat Smiley care acum 11 ani a pornit acest drum cu o mana de prieteni si o mare dragoste fata de muzica.

Alaturi de Smiley la petrecerea sa au venit inarmati cu multa pofta de distractie si dans printre altii si Andreea Esca alaturi de sotul sau, Alexandre Eram, Pavel Bartos, Marius Moga, Iulian Moga, Iulia Vantur, Adrian Sarbu, Cristina Iacob, George Pistereanu, Lino Golden, Tequila, Raluca si Walter Zenga, fosti si actuali concurenti de la Vocea Romaniei sau Romanii au talent, oameni de radio si televiziune si cei mai multi dintre artistii noi sau vechi ai HaHaHa Production.

“11 ani inseamna in primul rand prietenii multe castigate, unele pierdute, munca multa si ore nedormite, dar mai ales, sute de piese scrise si compuse de noi. Sunt fericit ca am avut curajul sa pornesc la drum doar cu un vis si cativa prieteni. Sunt si mai fericit ca muzica noastra e ceruta si ascultata de atatia oameni. Dupa un deceniu de HaHaHa Production sunt convins ca asteptarile vor fi si mai mari de la noi”, marturiseste Smiley.

11 ani de HaHaHa Production inseamna si peste 700 de piese compuse, 110 artisti pentru care s-a scris si compus muzica si nenumarate premii adjudecate. HaHaHa Production este un pionier si in online-ul romanesc, primul canal pe Youtube si primul cont de Facebook, iar canalele artistilor aduna azi peste 1 milliard de vizualizari, cu aproape 3 milioane de subscribers. Dintre cele mai importante premii oferite de industria muzicala, peste 25 de premii au fost castigate de Smiley de-a lungul anilor.