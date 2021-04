Andreea Esca și Alexia Eram, imagini din vacanța spectaculoasă în Dubai

Vedeta TV a primit cadou un sejur în Dubai, unde s-a bucurat de vremea caldă alături de fiica ei, Alexia Eram. Un zbor de patru ore și jumătate la business class le-a purtat pe cele două în aeroportul internațional al Emiratelor Arabe Unite.

„Am primit cadou o scurtă vacanță în Dubai care a inclus experiențe inedite”, a povestit Andreea Esca, conform Pro TV. „Ne-am dorit să petrecem o vacanță doar noi două, special pentru luna femeii, să avem câteva zile de relaxare după o perioadă încărcată și înaintea examenelor pe care Alexia trebuie să le dea în lunile următoare pentru absolvirea facultății. Nu am mai fost în Dubai cu Alexia de mult timp, de când era mică, așa că a fost ocazia bună să descopere orașul altfel acum. După patru ore și jumătate de zbor cu flydubai, am schimbat și peisajul și clima. Am plecat de la 5 grade și am ajuns la 35”.

La rândul ei, Alexia Eram a povestit cum s-a bucurat de vacanță alături de mama ei: „Când suntem împreună în vacanță, ne place să stăm de povești, pe marginea piscinei, să recuperăm despre ce s-a mai întâmplat în viețile noastre pentru că nu am mai avut ocazia să facem acest lucru de când am plecat la facultate. Eu în Dubai am fost când eram mult mai mică. Acum a fost pentru prima dată când îl văd astfel și realizez cât de multe lucruri poți face acolo. Îmi place foarte mult. Dacă aș putea, vara aș sta în Europa și, în rest, m-aș muta aici”.

Cum s-au distrat Andreea Esca și Alexia Eram: cazare la Palatul Versace și creare de parfumuri personalizate

Andreea Esca și Alexia Eram s-au cazat în celebrul Palazzo Versace, un hotel de designer placat cu marmură albă și decorat cu elementele definitorii ale casei de modă. De-a lungul timpului, acesta a fost vizitat de vedete de renume, cum ar fi Naomi Campbell, Snoop Dogg, Jason Derulo, Irina Shayk, Gerard Piquet și nu numai. „Ne-a plăcut foarte mult experiența, precum și cum se păstrează linia și spiritul casei italiene și în Dubai, cu mare atenție la toate detaliile”, spus Andreea Esca.

În a doua zi de ședere în Dubai, duo-ul mamă-fiică a vizitat laboratorul concept OoLaLab, unde și-au creat propriile parfumuri, sub supravegherea unui specialist. Astfel, Andreea Esca a creat un parfum proaspăt, cu mărgăritar, care se numește Eau de Solange, pe când Alexia a creat parfumul Margot (denumit după al doilea său prenume).

„Mie îmi plac parfumurile mai dulci, iar mamei mele îi plac cele fresh. Eu am ales ingrediente precum ambră, fructe și vanilie”, a povestit Alexia despre întreaga experiență.

Cele două nu au ratat ocazia să se plimbe și cu balonul deasupra deșertului. Au zburat la o înălțime de 1.000 de metri cu balonul cu aer cald, admirând dunele de nisip, răsăritul de soare, oazele și cămilele din deșertul pustiu.

„Ziua noastră a început la 3 și jumătate, dar a meritat efortul”, a zis Andreea Esca. „Ne-a fost puțin teamă la început, dar zborul a fost extrem de lin și aterizarea perfectă. Nu a fost nimic brusc. Este fascinant să zbori și să vezi deșertul de la înălțime”.

Foto: Instagram

