Filmul „Avengers” a debutat cu încasări record de 250 milioane dolari

„Avengers: Infinity War” a debutat cu încasări de 250 milioane dolari, fiind filmul care a generat cele mai mari încasări în primul weekend în box office-ul american.

Astfel, pelicula a depășit „Star Wars: The Force Awankens”, care, în 2015, a generat încasări de 248 de milioane de dolari în weekendul de debut.

Cel de al treilea film din seria „Avengers” se alătură astfel producţiilor „The Force Awakens”, „Star Wars: The Last Jedi”, „Jurassic World” , The Avengers” şi „Black Panther” ca unul dintre cele şase lungmetraje care au înregistrat încasări de peste 200 de milioane de dolari în weekendul de debut.

Este filmul Marvel cu cele mai mari încasări în primul weekend, depăşind originalul „The Avengers”, care a generat 207,4 milioane de dolari la debut.

La nivel global, lungmetrajul a generat încasări de 630 de milioane de dolari, conform Box Office Mojo.

Pe locul doi în box office-ul nord american din acest weekend se află drama horror „A Quiet Place” al lui John Krasinski, care, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 10,6 milioane de dolari.

Comedia „I Feel Pretty”, cu Amy Schumer în rol principal şi producător, s-a menţinut pe locul al treilea după ce, în al doilea weekend de la premieră, a încasat 8,1 milioane de dolari.

