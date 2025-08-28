Cât câștigă angajații din sistemul privat de învățământ: 4.500 de lei este media salarială netă din domeniu

Un educator câștigă, în medie, 4.000 de lei pe lună, un profesor de limbi străine 4.400 de lei, în timp ce media pentru un profesor sau învățător este de 5.000 de lei pe lună.

Aproximativ 400 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment, pe eJobs.ro, pentru sectorul de educație și învățământ, cei mai mulți angajatori căutând, în această perioadă, candidați pentru pozițiile de educator, învățător, profesor de limbi străine sau asistent medical. Grădinițele, școlile private, business-urile de tip before & after school care funcționează în special în orașele mari din țară generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și 300.000 de aplicări. De la începutul verii și până acum, au fost postate 3.500 de poziții pentru acest domeniu și au fost înregistrate aproape 60.000 de aplicări.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă scoase în piață se adresează în special candidaților din orașele mari și medii, învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar fiind foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

