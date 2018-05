Cântărețul britanic Ed Sheran a fost marele câștigător al Billboard Music Award 2018, acesta fiind desemnat cel mai bun artist al ediției ce s-a desfășurat în Las Vegas, la MGM Grand Garden Arena.

Ed Sheeran, care nu a fost prezent la gală, a mulţumit organizatorilor printr-un mesaj video înregistrat şi printr-o interpretare a piesei “Galway Girl”, notează Variety.

La gala Billboard Music de anul acesta, Ed Sheeran a mai primit trofeele pentru cel mai bun cântăreţ, cel mai bun cântec Top Hot 100 (“Shape of You”), cele mai mari vânzări ale unei piese (“Shape of You”) şi cel mai bun cântec difuzat la radio (“Shape of You”).

Premiul pentru cea mai bună cântăreață a fost obținut de Taylor Swift, care a avut trei nominalizări, în timp ce Kendrick Lamar a câştigat trofeul pentru cel mai bun album din Top Billboard 200, “Damn”.

De asemenea, Khalid a fost desemnat cel mai bun cântăreţ debutant, Camila Cabello, cea mai bună cântăreaţă debutantă, Drake, cel mai bun artist din Top Billboard 200, iar Imagine Dragons, cel mai bun grup.

Cântăreaţa americană Janet Jackson, care a dominat topurile Billboard în ultimele decenii, cu hituri precum “That’s The Way Love Goes”, ”I Get Lonely” şi “All for You”, a primit premiul Icon la gala de duminică seară.

Potrivit celebrei publicaţii, “finaliştii la premiile Billboard Music sunt aleşi pe baza vânzărilor generate de albumele, înregistrările digitale, difuzările radio, în streaming, turnee şi evenimente sociale ale lor din ultimul an”.

Lista câștigătorilor:

Icon Award: Janet Jackson

Top artist: Ed Sheeran

Cea mai bună artistă: Taylor Swift

Cel mai bun artist: Ed Sheeran

Cel mai bun debut: Khalid

Cel mai bine vândut album: Taylor Swift, Reputation

Premiul Billboard Chart pentru realizări: Camila Cabello

Cel mai bun duo/grup: Imagine Dragons

Cel mai bun artist în Top Billboard 200: Drake

Cel mai bun artist în Top Hot 100: Ed Sheeran

Artistul cu cele mai multe vânzări ale pieselor: Ed Sheeran

Artistul cu cele mai multe difuzări pe radio: Ed Sheeran

Artistul cu cele mai ascultate piese în online: Kendrick Lamar

Top Social Artist: BTS

Top Touring Artist: U2

Top R&B Artist: Bruno Mars

Cel mai bun artist R&B: Bruno Mars

Cea mai bună artistă R&B: SZA

Cel mai bun turneu al unui artist R&B: Bruno Mars

Top Rap Artist: Kendrick Lamar

Cel mai bun artist de muzică rap: Kendrick Lamar

Cea mai bună artistă de muzică rap: Cardi B

Cel mai bun turneu al unui artist de muzică rap: Jay-Z

Top Country Artist: Chris Stapleton

Cel mai bun artist de muzică country: Chris Stapleton

Cea mai bună artistă de muzică country: Maren Morris

Cel mai bun duo/grup de muzică country: Florida Georgia Line

Cel mai bun turneu al unui artist de muzică country: Luke Bryan

Cel mai bun artist rock: Imagine Dragons

Cel mai bun turneu al unui artist rock: U2

Cel mai bun artist de muzică latino: Ozuna

Cel mai bun artist de muzică dance/electronică: The Chainsmokers

Cel mai bun album în Top Billboard 200: Kendrick Lamar, DAMN.

Cel mai bun album cu muzică de pe coloana sonoră a unui film: Moana

Cel mai bun album R&B: Bruno Mars, 24K Magic

Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar, DAMN

Cel mai bun album de muzică country: Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Cel mai bun album de muzică rock: Imagine Dragons, Evolve

Cel mai bun album de muzică latino: Ozuna, Odisea

Cel mai bun album de muzică dance/electronică: The Chainsmokers, Memories…Do Not Open

Cea mai bună melodie în Top Hot 100: Luis Fonsi și Daddy Yankee – Despacito (feat. Justin Bieber)

Melodia cu cele mai multe vânzări: Luis Fonsi și Daddy Yankee – Despacito (feat. Justin Bieber)

Cea mai bună melodie pe radio: Ed Sheeran – Shape of You

Cea mai bună melodie (audio) în online: Kendrick Lamar – Humble

Cea mai bună melodie (video) în online: Luis Fonsi și Daddy Yankee – Despacito (feat. Justin Bieber)

Cea mai bună colaborare: Luis Fonsi și Daddy Yankee – Despacito (feat. Justin Bieber)

Cea mai bună melodie R&B: Bruno Mars – That’s What I Like

Cea mai bună melodie rap: Post Malone ft. 21 Savage – Rockstar

Cea mai bună melodie country: Sam Hunt – Body Like A Back Road

Cea mai bună melodie rock: Imagine Dragons – Believer

Cea mai bună melodie latino: Luis Fonsi și Daddy Yankee – Despacito (feat. Justin Bieber)

Cea mai bună melodie dance/electronică: The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

