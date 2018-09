Dolly Parton va primit titlul de „persoana anului” din partea organizatorilor Grammy

Cântăreața americană Dolly Parton va primit tilul de „persoana anului” din partea fundației MusiCares, cu două zile înainte de gala premiilor Grammy de anul viitor.

În cadrul unei ceremonii de caritate ce va avea loc pe 8 februarie, la Los Angeles, Dolly parton va primit titul MusiCares Person of the Year, relatează Variety.

Parton este primul artist de musică country ce primeşte acest titlu din partea Musicares, iar Recording Academy, administratorul fundaţiei şi organizatorul galei Grammy, a ales să o recompenseze pentru activităţile sale caritabile, inclusiv proiecte de alfabetizare.

Dolly este cântăreaţa cu cele mai multe hituri în topul Billboard Hot Country Songs – 107 – şi cu câte o piesă în top 20 Billboard Hot Country Songs timp de şase decenii, printre acestea fiind şi primul cântec compus de ea, “Something Fishy”, din 1967.

Ea este cea mai premiată cântăreaţă de muzică country din toate timpurile, fiind, printre altele, nominalizată de 47 de ori la Grammy şi câştigând nouă astfel de trofee.

Mai mult, ea a fost nominalizată de două ori la premiile Oscar și a fost inclusă în Country Music Hall of Fame. Printre personalităţile care au primit titlul MusiCares Person of the Year în anii anteriori se numără Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand, Carole King, Neil Young, Bob Dylan, Lionel Richie.

Anul acesta, titlul de „persoana anului” a fost acordat în premieră unui grup, Fleetwood Mac.

Sursă foto: Shutterstock