Vârsta la care viața are cel mai mult sens, potrivit științei

Un studiu publicat în The Journal of Clinical Psychiatry arată că cei mai mulți oameni simt că viața lor are sens când ajung pe la 60 de ani. Mai mult, studiul arată că pe măsură ce sentimentul de sens al vieții crește, la fel crește și bunăstarea oamenilor.

„Oamenii care au un scop în viață sunt mai sănătoși din punct de vedere fizic și psihic”, a explicat doctorul Awais Aftab, psihiatru la University of California și conducător al studiului, după cum arată Live Science.

Aftab a explicat că cercetările anterioare au suferat că sentimentul de sens al vieții este asociat cu bunăstare fizică și psihică, dar și cu un risc mai mic de moarte prematură. Însă acele cercetări se concentrau pe adulți cu vârste mai mici de 60 de ani. În noul studiu, Aftab și colegii săi au analizat adulți cu vârste de peste 60 de ani. Astfel, au descoperit că oamenii încep să simtă că viața lor are un sens odată ce trec de 20 de ani, iar acest sens ajunge la maxim în jurul vârstei de 60 de ani, ca mai apoi să scadă din nou.

Pentru oamenii de 60 de ani care nu simt că și-au găsit cu adevărat sensul în viață, Aftab are un sfat – să nu se îngrijoreze, pentru că rezultatul studiului se bazează pe medii statistice, în realitate existând multe variații în felul în care oamenii percep fericirea și mulțumirea.

Foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro