Un cuplu de pinguini gay pare să fi adoptat un ou

Un cuplu de pinguini gay este pe cale să aibă un pui adoptat, într-una din cele mai adorabile vești ale săptămânii. Pinguinii Skipper și Ping au adoptat un ou, după multe încercări anterioare de a cloci pietre, după cum relatează Digi 24.

Skipper și Ping au ajuns de la o grădină zoologică din Hamburg la una din Berlin în aprilie. De atunci, îngrijitorii au observat că cele două animăluțe au ajuns să formeze un cuplu homosexual, potrivit purtătorului de cuvânt al grădinii zoologice, Maximilian Jäger.

Câteva luni mai târziu, în iulie, cei doi pinguini au primit o șansă reală de a fi părinți. O femelă pinguin a abandonat un ou, iar acesta a fost donat cuplului fericit. Până atunci, Skipper și Ping aveau mare grijă de pietre și de bucăți de pește, încercând în zadar să le clocească. Nu a fost de mirare că, atunci când au primit oul, au fost foarte încântați.

Momentan, nu se știe dacă oul este fertilizat, iar perioada de incubație este de 55 de zile. Dacă au noroc, cei doi pinguini vor deveni prima pereche homosexuală de tați pinguini în captivitate.

This gay penguin couple adopted an egg together at Zoo Berlin in Germany. Skipper and Ping, both male king penguins, have shown prior interest in parenting, trying to hatch stones and fish in the past. https://t.co/OdOYuGgIlQ pic.twitter.com/T5PtoTfP1O

— CNN (@CNN) 15 august 2019