Orchestrele Radio România interpretează imnul Euroviziunii, alături de colegii din marile ansambluri europene

Ideea evenimentului a pornit în Franța de la descoperirea (printr-un studiu de populație) a faptului că unul din doi tineri cânta la un instrument muzical, ceea ce a stârnit imaginația lui Maurice Fleuret de a-i reuni pe toți iubitorii muzicii într-o mare sărbătoare stradală.

Pentru a aniversa în acest an dificil sărbătoarea muzicii, European Broadcasting Corporation (EBU – Uniunea Europeană de Radio și Televiziune) – organizație din care face parte și Radio România – a ales să realizeze un spot video ce reunește 188 de muzicieni din 25 de orchestre din Europa! Sub sugestivul generic ”Uniți prin muzică” (”United in Music”), proiectul aduce împreună, în vremuri de izolare și pandemie, muzicieni din câteva dintre cele mai valoroase orchestre europene ce interpretează celebrul imn al Euroviziunii.

Printre prestigioasele ansambluri ce iau parte la această inițiativă se numără BBC Philharmonic, Vienna Radio Symphony Orchestra, L’Orchestre National de France, Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Frankfurt Radio Symphony ș.a.

Orchestrele și Corurile Radio România participă la acest inspirat proiect internațional virtual prin 6 muzicieni ce interpretează, alături de colegii lor din celălalte ansambluri europene, Te Deum – imn religios semnat de compozitorul francez Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704). Lucrarea a devenit extrem de cunoscută în întreaga Europă ca semnal audio utilizat de toate transmisiunile audio și video ale Euroviziunii, cum ar fi Concertul de Anul Nou de la Viena sau Concursul Eurovision.

În spotul video realizat de EBU au interpretat Grațian Papară – flaut, Oleg Răileanu – trompetă, Octavian Ralea – contrabas (membri ai Orchestrei Naționale Radio), Ștefan Barbu și Cristina Dobrescu Bâzgan – vioară, Horațiu Ludușan – violoncel (membri ai Orchestrei de Cameră Radio).

Spotul poate fi urmărit online pe paginile de Facebook: Orchestrele și Corurile Radio și Radio România Muzical, începând din data de 22 iunie 2020.

Pentru alte informaţii legate de Orchestrele şi Corurile Radio vă rugăm să consultaţi site-ul www. orchestreradio.ro .

Foto – Alexandru Dolea, Luciana Gingarasu, Johannes kruse

