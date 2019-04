O femeie a divorțat pentru că s-a îndrăgostit de un om al străzii

Povestea de iubire a britanicei este o dovadă că dragostea nu conține cont de poziția socială și vine atunci când te aștepți mai puțin. Louise Morecome, mamă a cinci copii, a decis să divorțeze după ce s-a îndrăgostit de Stuart, un om al străzii în vârstă de 39 de ani, potrivit știrileprotv.

Prima oară când s-au întâlnit, afara era frig, iar el dormea într-o parcare. Pe Louise nu a lăsat-o sufletul să treacă nepăsătoare, așa că au început să vorbească și pe măsură ce a trecut timpul, și-a dat seama că în spatele aspectului lui neîngrijit se ascunde un suflet bun. Fără să realizeze asta, femeia a început să se îndrăgostească de Stuart.

„Am început să vorbim și m-am uitat cu groază la mica sa avere: o saltea și câteva pături murdare. Am făcut schimb de numere de telefon și i-am zis să îmi dea mesaj dacă are nevoie de ceva. Străzile reprezintă un loc înfricoșător. Pe măsură ce au trecut spătămânile și am început să îl cunosc, am început să mă rog să îl găsesc pe Stuart la locul lui obișnuit. Într-o noapte, când mă îndreptam spre parcare, am simțit că am fluturi în stomac. Mă simțeam ca o școlăriță. Inițial, m-am gândit că nu mă pot îndrăgosti de el. Aveam o casă drăguță, iar Stuart părea un vagabond murdar, dependent de droguri. Doar eu am văzut că are un suflet bun. Când vorbeam cu el, m-a făcut să mă simt specială.”

S-a hotărât să îl ajute și în 2017 a inițiat o campanie pentru a strânge pături, haine și încălțăminte pentru el. Ulterior, voluntarii i-au găsit bărbatului și o locuință.

„A fost ca într-un film Disney. În sfârșit am obținut finalul fericit. Când l-am cunoscut pe Stuart, era foarte frig afara, iar el dormea într-o parcare în noiembrie. Mirosea și avea părul murdar. N-aș fi crezut că este iubirea vieții mele. Dar apoi i-am tăiat părul și l-am ajutat să găsească un job, iar după aceea iubirea noastră a înflorit. Abia aștept să ne căsătorim în următorii ani”, a spus Morecome.

Femeia a mărturisit că trecea printr-o perioadă grea, în care mariajul ei nu o mai făcea fericită: „Eram nefericită, pentru că simțeam că relația mea s-a sfârșit”.

După ce Stuart a primit o casă în care să locuiască, Louise nu l-a mai căutat, dar nu a rezistat prea mult și și-a dat seama că el este bărbatul vieții ei. I-a mărturisit soțului ce simte pentru cel care fusese un om al străzii și în final au divorțat.

„În aprilie 2018, am simțit că nu mai pot rezista. I-am dat mesaj și i-am zis să iasă din casă. A fugit spre mine, m-a sărutat pasionat și apoi a plecat. A fost cel mai romantic lucru care mi s-a întâmplat. M-am simțit îngrozitor și i-am mărturisit soțului meu că sunt îndrăgostită de altcineva” a mai adăugat Louise Morecome.

‘I ditched my husband and found love with a homeless man who lived in a car park’ https://t.co/4tCS4iBIlG — The Sun (@TheSun) April 9, 2019

Sursă foto: shutterstock.com