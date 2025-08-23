  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Ce este şi cum se tratează sughiţul

Ce este şi cum se tratează sughiţul

Ce este şi cum se tratează sughiţul
Adina Zamfir
.

Sughițul este neplăcut, enervant și chiar dureros. Nu de multe ori ne-am întrebat de ce sughițăm, ce rol are sughițul și cum scăpăm de el rapid! Curios este că știința explică cum apare acest reflex, dar nu poate explica la ce ne ajută. Există mai multe teorii plauzibile, precum și soluții care ne ajută să scăpăm de sughiț în câteva secunde.

Corpul uman continuă să ne fascineze cu misterele lui, cu structura lui uimitoare și cu fenomene extraordinare care par, uneori, banale. Printre ele se numără căscatul, sughițul, frisoanele, lacrimile, schimbarea rapidă a culorii din obraji sau ”pielea de găină”. Unele dintre aceste reflexe sunt bine explicate și înțelese, dar altele ridică în continuare semne de întrebare.

De ce sughițăm? La ce ne ajută? Știm că sughițul este un gest reflex, prin urmare este moștenit din timpuri primordiale și ar trebui să aibă un rol important pentru protecția și siguranța noastră. Dar cum ne protejează sughițul? Iată câteva teorii plauzibile care ne dezvăluie cât de fascinant este corpul uman și cât de minuțios este construit fiecare sistem și fiecare organ.

De ce sughițăm – cum se formează sughițul

Sughițul pare banal, ne-am obișnuit cu el, dar ne întrebăm de ce sughițăm mai ales când se repetă supărător și devine foarte iritant. Abia atunci ne dăm seama că sughițul poate fi și dureros. Numeroase persoane se plâng de faptul că le doare în piept când sughită, altele riscă să se înece cu salivă sau cu o gură de aer.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Recomandarea zilei

Știința a reușit să demonstreze mecanismul prin care se formează sughițul. Acest gest reflex este o contracție involuntară a diafragmei, mușchiul care separă toracele de abdomen și care este implicat activ în respirație. Când acest mușchi se contractă brusc, se contractă și mușchii intercostali ceea ce provoacă inhalarea unui flux rapid de aer în plămâni. Intrarea bruscă a aerului face ca epiglota (un fel de clapă formată din țesut cartilaginos elastic aflată la intrarea laringelui) să se închidă brusc, generând sunetul caracteristic de sughiț.

Mișcarea este complet involuntară în sensul că nu o putem anticipa și controla. Chiar dacă pare banal, reflexul sughițului este un fenomen complex generat de sistemul nervos care implică nervul frenic, nervul vag și măduva spinării.

Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Recomandarea zilei

Ce factori favorizează sughițul

Mulți dintre noi am observat că sughițul apare în anumite situații, de obicei după o masă copioasă sau când se schimbă brusc temperatura și trecem rapid dintr-un spațiu încâlzit la aerul foarte rece de afară.

În mod cert, sughițul nu apare întâmplător și există anumiți factori care favorizează formarea acestui reflex:

– sughițul poate să apară după o masă copioasă – distensie gastrică în termeni medicali;

– poate să apară după ce mănânci sau bei ceva prea repede și înghiți rapid aer – aerofagie;

– este favorizat uneori de alimente picante sau fierbinți care pot irita epiglota;

apare după schimbări bruște de temperatură (de exemplu, bei ceva foarte rece imediat după o supă fierbinte sau treci de la temperaturi ridicate la temperaturi foarte geroase);

– apare uneori după consumul excesiv de alcool sau băuturi carbogazoase;

este favorizat adesea de episoade de stres sau anxietate;

poate fi provocat de râsul în hohote sau de un acces de plâns puternic;

– apare frecvent la copiii mici și bebeluși, deoarece sistemul lor nervos este în curs de dezvoltare și răspunde mai exagerat la anumiți stimuli (se pare că bebelușii pot sughița încă din uterul mamei).

Ce rol are sughițul – la ce ne ajută!

Cunoaștem mecanismul care duce la formarea sughițului, dar în definitiv tot ne întrebăm de ce sughițăm, care este rolul sughițului, cu ce ne ajută?

Este un gest reflex și la fel de banal precum respirația sau nevoia de a bea apă. În mod cert, sughițul este un reflex cu rădăcini în evoluția speciilor, deoarece este întâlnit și la anumite specii de amfibieni. S-a constatat că, în cazul bebelușilor, sughițul îi ajută să eructeze și să elimine aerul din stomac, pentru a preveni colicii și spasmele dureroase.

Sughițul constă într-o inspirație bruscă oprită subit, ce se repetă cu frecvență variată. Sughițul poate avea intensități diferite, de la spasme ușoare care se opresc imediat, la spasme puternice și dureroase. Spasmul muscular care stă la baza sughițului determină pătrunderea rapidă a aerului în plămâni, aceasta fiind ulterior oprită brusc prin închiderea epiglotei. Mai simplu spus, sughițul ne obligă să inhalăm rapid o cantitate mai mare de aer, apoi oprește fluxul de aer blocând epiglota.

Dar la ce ne ajută tot acest mecanism? Poate fi un răspuns al sistemului nervos care încearcă să mențină mai mult aer în plămâni, în condițiile în care mușchiul diafragmei este iritat și perturbă ritmul normal al respirației.

Așa cum am explicat mai sus, dacă ceva irită diafragma, se declanșează un spasm rapid care te obligă să inhalezi o cantitate mai mare de aer, care se lovește de epiglotă și generează sunetul caracteristic al sughițului.

Denumit în termeni medicali singultus, sughițul este destul de greu de înțeles și nu avem studii pertinente care să explice detaliat de ce sughițăm.

Sughițul poate fi simptomul unor afecțiuni grave

Sughițul este, de obicei, o neplăcere minoră. Este suficient să bei apă rece sau să îți ții respirația câteva secunde și trece. Dar sughițul care se repetă frecvent poate fi simptomul unor afecțiuni în care sunt implicate stomacul, sistemul nervos și căile respiratorii.

Sughițul persistent sau recurent poate fi legat de boli destul de grave:

– infarct de miocard, miocardita, pericardita, tamponada cardiaca, hernia hiatala, abcese si colectii abdominale subdiafragmatice;

– afecțiuni ale urechii și timpanului;

– boli care afectează căile respiratorii: faringite, laringite, tumori laringiene, gusa tiroidiana;

– afecțiuni din ramura toracica: tumora de lob superior pulmonar, astm, bronsita, pneumonie de lob inferior cu pleurezie sau empiem pleural, abces pulmonar, esofagita, anevrism de aorta toracica;

– tumori si infectii ale organelor abdominale, apendicita, colecistita, pancreatita, gastrita, ulcer duodenal, reflux gastro-esofagian

– afectiuni ale ale sistemului nervos central : malformatii congenitale (hidrocefalie), tumori cerebrale, accident vascular cerebral, scleroza multipla, infectii (meningita, encefalita) si traumatisme cerebrale;

– boli metabolice precum: diabet zaharat dezechilibrat, uremie in insuficienta renala, insuficienta hepatica grava, guta, dezechilibre electrolitice precum scaderea ionilor serici de calciu, sodiu si potasiu; alcoolismul acut.

Folosirea unor medicamente poate determina și ea crize acute de sughiț care se pot repeta frecvent: anestezice, tranchilizante, barbiturice, steroizi.

Superstiții și credințe vechi despre sughiț

Cele mai multe superstiții despre sughiț, adunate de prin lume, au toate același lucru în comun și anume că ne apucă sughițul când cineva se gândește la noi sau ne pomenește. Și poate că nu este doar o simplă vorbă!

Sughițul are azi mai multe explicații medicale, fie legate de schimbarea bruscă de temperatură, fie de mâncarea picantă, fie de alți factori care irită mușchiul diafragmei. Dar cele mai multe superstiții despre sughiț au cu totul altă explicație.

Și pe la noi, și pe la multe alte popoare cum ar fi turcii, grecii, japonezii sau indienii se spune că sughiți atunci când cineva se gândește cu pizmă la tine sau când cineva te pomenește într-o conversație, fie că te vorbește de bine, fie de rău.

Este surprinzător cum un lucru atât de banal a adunat atât de multe superstiții și mai toate seamănă, deși ele au circulat în culturi diferite.

În mai toată lumea se crede că sughițul este declanșat de vorbele rele, de ura sau bârfele pe care ți le poartă cineva. Sughițul este astfel legat de gândurile rele ale celorlalte persoane, de energiile și vibrațiile negative pe care ele le pot transmite cuiva care nu se poate proteja.

Există și superstiții despre sughiț mai blânde, spre exemplu în Turcia sau India, unde se crede că acest mic fenomen anatomic îți aduce aminte de rudele pe care le-ai uitat, pentru că ele se gândesc la tine și îl declanșează.

Cum se tratează sughițul cu leacuri din bătrâni

La români, sughițul este ușor de combătut cu o sperietură bună sau cel puțin așa spune o vorbă și nu este chiar în vânt. O sperietură făcută în glumă, când nu te aștepți, te poate ajuta să scapi de sughiț în câteva secunde.

La fel cred și indienii care spun și ei că este bine să sperii pe cineva când sughite, nu doar pentru a scăpa de sughiț, ci și pentru a îndepărta energiile negative și relele trimise asupra lui.

Un alt remediu este apa rece, băută pe nerăsuflate, sau apă împreună cu o linguriță de miere.

Italienii scapă de sughiț făcând semnul crucii pe spatele persoanei respective, iar britanicii te sfătuiesc să îți ții respirația cât timp spui ”sughiț” de 9 ori în gând.

Este curios faptul că unii oameni scapă de sughiț după ce apasă ușor mâinile pe ochi, iar alții spun că poți scăpa de sughiț dacă introduci câte un deget în urechi și apeși astfel încât să nu mai auzi nimic.

Există tot felul de metode de oprire a sughițului, dacă acesta nu se oprește de la sine. Următoarele remedii pot fi și ele de ajutor:

  • respiră într-o pungă de hârtie
  • fă gargară cu apă rece
  • ia câteva guri de apă rece
  • ține-ți respirația câteva secunde.
Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Laurette și fiica ei s-au întors în România, după o perioadă în care au locuit în Franța. Cu ce se ocupă fosta asistentă TV acum. „Am avut mereu colaborări”
Laurette și fiica ei s-au întors în România, după o perioadă în care au locuit în Franța. Cu ce se ocupă fosta asistentă TV acum. „Am avut mereu colaborări”
Fanatik
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat în ultimii ani, însă efectele pe termen lung sunt devastatoare
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat în ultimii ani, însă efectele pe termen lung sunt devastatoare
GSP.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Click.ro
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Elle
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Alina Eremia la nuntă. Detaliul îndrăzneț observat și apreciat de toată lumea. FOTO
Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Alina Eremia la nuntă. Detaliul îndrăzneț observat și apreciat de toată lumea. FOTO
Ana Bodea, vacanță pe o insulă pustie din Croația. Cum a fost surprinsă actrița alături de partenerul ei, Valentin Butnaru: „Am râs mult, am dansat...”
Ana Bodea, vacanță pe o insulă pustie din Croația. Cum a fost surprinsă actrița alături de partenerul ei, Valentin Butnaru: „Am râs mult, am dansat...”
DailyBusiness.ro
Serialul care a cucerit Netflix-ul. A urcat pe primul loc în topurile lunii august
Serialul care a cucerit Netflix-ul. A urcat pe primul loc în topurile lunii august
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
A1.ro
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Observator News
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Libertatea pentru Femei
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un italian aflat în arest la domiciliu a fugit de acasă. „Mai bine la închisoare decât acasă cu soția”
Un italian aflat în arest la domiciliu a fugit de acasă. „Mai bine la închisoare decât acasă cu soția”
Alimente pe care să nu le consumi NICIODATĂ dacă iei medicamente. Pot cauza toxicitate puternică
Alimente pe care să nu le consumi NICIODATĂ dacă iei medicamente. Pot cauza toxicitate puternică
Moarte neașteptată pe platourile Emily in Paris: filmările din Veneția oprite de urgență
Moarte neașteptată pe platourile Emily in Paris: filmările din Veneția oprite de urgență
Tânără, diagnosticată cu o boală cruntă după ce medicii i-au spus că simptomele sunt doar în capul ei și au lăsat-o să agonizeze
Tânără, diagnosticată cu o boală cruntă după ce medicii i-au spus că simptomele sunt doar în capul ei și au lăsat-o să agonizeze
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum să-ți controlezi tensiunea arterială natural, fără medicamente
Cum să-ți controlezi tensiunea arterială natural, fără medicamente
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton