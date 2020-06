Copiii de astăzi se nasc într-o lume a dispozitivelor inteligente. Dacă generațiile anterioare au fost nevoite să se obișnuiască treptat cu tehnologia, cele de acum au o înțelegere intuitivă asupra modului în care se navighează pe smartphone sau tabletă de la o vârstă fragedă.

Un lucru esențial însă este ca mediul digital pe care îl explorează să fie sigur. Tocmai de aceea, tableta Huawei MatePad T8 oferă aplicații potrivite pentru orice vârstă și opțiuni de control parental prin aplicații de tipul Kids Corner. Astfel, Huawei MatePad T8 este un tovarăș ideal pentru activitățile de învățare sau de relaxare ale copiilor. Este deosebit de elegantă și ușoară, fiind ușor de manevrat de cei mici: ea dispune de rame ultra-subțiri, de 4,9 milimetri și are o greutate de 310 grame. În plus, are un finisaj șlefuit și un design curbat ergonomic pentru un confort sporit în utilizare. Tableta este disponibilă în culoarea Deepsea Blue, fiind un gadget minimalist și estetic.

Unul dintre avantajele acestei tablete este că oferă performanțe puternice la un preț prietenos cu portofelul. Susținută de un procesor octa-core și o baterie de înaltă capacitate de 5100mAh1, Huawei MatePad T8 oferă puterea de procesare necesară pentru activitățile de zi cu zi ale utilizatorului și o autonomie a bateriei potrivită pentru utilizare îndelungată. Oferă până la 12 ore de redare continuă video locală și până la 600 de ore de standby cu ecranul oprit, așa că nu va trebui să îți faci griji că trebuie să încarci tableta mai des decât o folosești.

Huawei MatePad T8, o alegere sigură pentru cei mici și nu numai

Aplicația Kids Corner, concepută special pentru a le oferi celor mici un mediu sigur, potrivit pentru vârsta lor, face din tableta Huawei MatePad T8 dispozitivul perfect pentru copii. Opțiunile de control parental le permit părinților să gestioneze cu ușurință conținutul și aplicațiile disponibile, dar și timpul pe care copiii îl pot petrece în fața dispozitivului. Pentru a oferi o experiență de utilizare sănătoasă copiilor, Kids Corner include și patru moduri de protecție a ochilor, precum filtrul pentru lumină albastră, alerte de postură, alertă de teren accidentat și un mod eBook pentru o experiență și mai confortabilă.

În total, Huawei AppGallery conține peste 500 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale și acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global: Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro sau aplicația Mondly.

Servicii suplimentare pentru o experiență interactivă în cadrul campaniei „Install and win”, disponibilă în AppGallery

Veștile bune nu se opresc aici. Prin intermediul campaniei Install and win, valabilă în perioada 28 mai – 10 iunie, utilizatorii pot colecta puncte atunci când descarcă aplicații din magazinul Huawei AppGallery. Cu ajutorul punctelor, utilizatorii își pot activa servicii suplimentare, precum și obținerea unor teme, imagini de fundal sau spațiu suplimentar în Huawei Cloud. Mai multe detalii despre campanie, pe platforma dedicată.

