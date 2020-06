Productivitate, creativitate și divertisment de pe același ecran: Huawei MatePad Pro, dotată cu funcții și aplicații care fac față cu succes oricăror nevoi

Pentru o experiență desăvârșită, care să reunească productivitatea, creativitatea și divertismentul pe același ecran, tableta premium Huawei MatePad Pro vine în întâmpinarea nevoilor tale cu funcții de ultimă oră și cu cele mai în vogă aplicații ale momentului.

Productivitatea nu a fost nicicând mai la îndemână, mulțumită Huawei APP Multiplier

Utilizatorii tabletelor din seria Huawei M6 s-au îndrăgostit de Huawei APP Multiplier. Acum, tableta Huawei MatePad Pro vine cu o variantă îmbunătățită a îndrăgitului Huawei APP Multiplier. Cu ajutorul acestei funcții, poți îndeplini mai multe sarcini în același timp – așadar, dacă aveai nevoie de un boost de productivitate, ți-ai găsit aliatul perfect.

Să spunem că lucrezi la un document, dar că ai nevoie în același timp să ai deschisă și sursa de referință pentru documentul respectiv – nimic mai simplu, pentru că acum poți avea deschis documentul într-o fereastră, iar sursa în alta, reușind să le vizualizezi pe amândouă în același timp. Sau poate că trebuie să discuți cu cineva pe chat și, în același timp, să ai și lista cu restul contactelor deschisă. Cu Huawei APP Multiplier, poți face asta oricând.

Un alt avantaj este că poți să dai zoom in și zoom out în aplicații dacă ești în modul landscape. Iar dacă vrei să ajustezi dimensiunea ferestrelor deschise simultan, o poți face într-o clipită, din vârful degetelor.

Multi-tasking și creativitate cu Huawei Multi-Window

Acum nu mai trebuie să te împarți în zece direcții în același timp. Poți să vorbești cu prietenii și să faci shopping online simultan, poți să îți verifice mail-urile primite și să editezi fișiere deodată – cerul este limita. Caracteristica Multi-Window îți oferă posibilitatea de a realiza mai mult sarcini în același timp, îmbinând cu succes munca și joaca. Cu un singur swipe left pe ecranul tabletei, vei putea activa dock area și selecta două aplicații pe care le vrei deschise în același timp.

În plus, Multi-Window mai vine cu un as în mânecă. Dacă lucrezi la un document și primești un mesaj, poți să răspunzi la acesta direct cu ajutorul unei mici ferestre care plutește deasupra ecranului. Poți folosi aceste Floating Windows în și multe alte moduri: de la răspunsul la mail-uri pe fugă până la folosirea unui calculator.

Aplicațiile din Huawei AppGallery care îți vor aduce totul pe tavă: tool-uri utile pentru birou, banking, shopping, transport, dar și aplicațiile din vechea tabletă

Huawei MatePad Pro dispune de magazinul de aplicații Huawei AppGallery preinstalat. În total, AppGallery conține peste 500 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale.

Viața profesională este adeseori conectată strâns cu tehnologia. Din acest motiv, în AppGallery vei găsi pachetul Microsoft Office, care îți va fi foarte util în activitățile pe care trebuie să le desfășori la muncă – mai ales dacă preferi ideea de mobile office.

Pentru banking rapid, on the go, poți oricând să folosești aplicații din această gamă, cum ar fi Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay. Iar dacă tot vorbim despre bani, nu strică niște cumpărături online – lucru cât se poate de simplu cu aplicațiile de shopping: Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro.

Huawei AppGallery vine mereu cu aplicații noi și irezistibile, gata să îți întâmpine orice nevoie sau capriciu. Cele mai recent aplicații care s-au alăturat platformei sunt Jerry’s Pizza, FoodPanda, MyEnel, Bolt, Regina Maria. Dacă vrei să rămâi conectat cu toate aplicațiile care se alătură Huawei AppGallery, rămâi aproape de pagina de Facebook și contul de Instagram.

Aplicația Phone Clone aduce pe ecranul Huawei MatePad Pro toate datele din vechea tabletă

Pe lângă aplicațiile utile pentru activitățile de zi cu zi, există și o aplicație care te ajută să pornești la drum cu noua tabletă customizată, alături de datele pe care le aveai deja în cea veche, în doar câteva minute. Aplicația Phone Clone face posibilă conectarea noului dispozitiv cu cel vechi și te ajută să transferi aplicațiile, fotografiile și toate celelalte date importante pentru tine, indiferent de sistemul de operare al tabletei pe care obișnuiai să o folosești (iOS sau Android).

Pentru a începe procesul de transfer, trebuie să descarci sau să deschizi Phone Clone pe ambele dispozitive, aplicația fiind disponibilă și în Huawei AppGallery. Phone Clone îți pemite să selectezi ce aplicații și ce date dorești să transferi pe noua tabletă.

Vești bune: Campania „Instalați și câștigați” are loc chiar acum!

În această perioadă, până pe 1 iulie, te poți bucura de noua etapă a campaniei „Instalați și câștigați”, prin intermediul căreia îți pot activa servicii suplimentare în AppGallery, cu ajutorul punctelor HUAWEI. Pentru a intra în posesia acestor puncte, trebuie să descarci trei dintre aplicațiile care se găsesc în Huawei AppGallery și care sunt incluse în lista prezentă pe platforma dedicată campaniei.

