Holy Molly lansează videoclipul single-ului „Twinkle Twinkle“

Holy Molly este o artistă extrem de senzuală, cu o voce a cărei profunzime rămâne întipărită în minte. După ce primele sale patru single-uri au strâns milioane de vizualizări pe YouTube și s-au auzit în țări precum Germania, Polonia, Rusia și România, Molly revine cu o nouă piesă cu un mesaj puternic și un sound care o reprezintă perfect, „Twinkle Twinkle“.

Piesa a fost compusă de Marius Dia, Holy Molly și Alex Parker, scrisă de Marius Dia și Holy Molly, iar producția este semnată de Alex Parker și Marius Dia.

Holy Molly – „Twinkle Twinkle“



Artista cântă despre experiențele și relațiile sale nepotrivite. Inspirată din filmele de groază cu păpuși, cu note care dau fiori în sound și versuri, povestea prezintă un nou capitol al lui Molly, prinsă într-o relație cu persoana nepotrivită.

„Am lucrat cu oameni extraordinari pentru acest proiect și sunt fericită că mi-au înțeles vibe-ul și au reușit să realizeze ceva atât de real din ideile mele nebune. Twinkle a fost un mod de a elibera unele emoții rămase blocate din experiențele mele anterioare, lucru pe care am vrut să-l exprim de ceva timp. A fost o adevărată provocare să folosesc obiecte periculoase pentru prima dată, cum ar fi cuțitele și bâtele, dar toate astea au făcut experiența filmării mult mai distractivă“, a spus Holy Molly.

Partenerul din clip al lui Holy Molly a fost actorul Paul Diaconescu. În ciuda cadrelor mai puțin prietenoase dintre ei, cei doi au avut o chimie extraordinară și au lucrat foarte bine împreună.

„Holy Molly este o artistă unică în România, care merită din plin să fie ascultată. Mă bucur că am ajuns s-o cunosc și îi mulțumesc că m-a ales pe mine să joc alături de ea în clipul piesei Twinkle Twinkle. Am lucrat cu profesioniști, o echipă extrem de talentată, frumoasă și plină de umor. Mi-a plăcut teribil să ascult piesa de 15 ori în timpul filmărilor și am rămas contaminat de stilul ei și vibe-ul pe care îl dă. Sper ca piesa să se audă în toate difuzoarele, iar noi să fim sănătoși și entuziaști, așa cum este muzica lui Molly“, a spus Paul Diaconescu.

Clipul a fost regizat de Raluca Netca și editat de Alex Chițu, director de imagine a fost Alexandru Mureșan, iar producția aparține Loops Production.

Molly vede muzica ei ca fiind un catalizator pentru putere și vindecare, un mod de a le transmite celor care o ascultă emoții personale profunde. „Twinkle Twinkle“ este un imn al tuturor femeilor care au suferit din dragoste și care sunt suficient de puternice pentru a-și trăi viața după propriile reguli.

