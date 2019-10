Halloween se apropie. Când este Halloween anul acesta, în 2019

Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică prin care se marca sfârșitul procesului de recoltare sau ziua în care toamna se încheia și iarna începea. Numele său provine din limba engleză, de la expresia All Hallows Even, expresie folosită pentru Sărbătoarea Tuturor Sfinților, o comemorare specifică creștinilor prin care erau omagiați toți sfinții, numită și Luminație. Totodată, sărbătoarea de Halloween are conotații mistice, fiind considerată un fel de punte între cele două lumi, lumea viilor și a morților. În noaptea de Halloween se crede că sufletele celor morți reîntorc pe pământ.

Când este Halloween în 2019

Halloween-ul se sărbătorește, în fiecare an, pe data de 31 octombrie, iar în 2019 va cădea în noaptea de joi spre vineri. Petrecerile de Halloween au devenit atât de populare încât concurează cu Crăziunul din punct de vedere al decorațiunilor și al vânzărilor de dulciuri.

Tradiții de Halloween: scluptarea dovleacului

Cea mai cunoscută tradiție de Halloween este cea a sculptării dovleacului. Se pare că acest obicei de a sculpta dovleacul provine de la o fabulă, un fermier pe nume Jack a reușit să-l păcălească pe diavol și astfel nu a mai reușit să ajungă nici în iad, nici în rai. Sufletul lui a rătăcit pe pământ până într-o zi când și-a făcut o lanternă dintr-o ridiche și o bucată de cărbune. Legenda a fost preluată și acum oamenii au ajuns să pună dovleci sculptați în fața casei pentru a ghida sufletele rătăcite în noaptea de Halloween. Vezi aici cum să scluptezi dovleacul de Halloween!

Legende de Halloween: măști și costume

Se spune că de Halloween se deschide poarta dintre cele două lumi și sufletele celor morți umblă libere pe pământ. Conform superstițiilor, aceste spirite se deghizează și bat pe la uși cerând bani sau mâncare. Cine nu oferă nimic spiritelor riscă să fie blestemat sau bântuit. O altă legendă a costumelor de Halloween este cea conform căreia cine se îmbracă în aceste costume de speriat va păcăli spiritele că este ca ele și astfel ele nu îi vor lua sufletul. Vezi aici cele mai tari machiaje simple de Halloween pentru care nu-ți trebuie mască!!

Obiceiuri de Halloween: Trick or Treat

Un obicei specific sărbătorii de Halloween este colindatul din casă în casă. Astfel, în America, îndeosebi copiii, merg deghizați din ușă în ușă și cer dulciuri. „Trick or Treat?”, în traducere „Păcăleală sau Dulciuri?” este o urare pe care noi, românii, o putem asemăna cu celebra „Ne dați ori nu ne dați?”. În SUA, dacă nu primesc dulciuri, copiii pot face diverse glume proaste gazdei. În România acest obicei nu a fost preluat, însă noi sărbătorim Halloween-ul deghizându-ne și mergând la petreceri cu tematică sau participând la diferite jocuri de groază.

