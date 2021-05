FLY PROJECT lansează MILLERBA

Fly Project lansează astăzi Millerba, o piesă care schimbă stări, încinge petreceri și pe care o vom putea vedea în topuri toată vara aceasta.

Cele peste 2 miliarde de vizualizări, miile de concerte si hiturile cântate în lumea întreagă fac din Fly Project unul dintre cei mai iubiți artiști români, în țară și pe plan internațional.

După o perioadă în care focusul principal a fost pe creație, Fly Project începe acum seria de lansări ale pieselor produse în studioul United States Of Music, deținut de Tudor Ionescu (Fly Project).

“Nu pot să schimb lumea, însă pot să o fac să danseze și să se bucure prin muzica mea. Fly Project este despre emoție și bucuria de a petrece, plăcerea de a dansa alături de prieteni și dorința de a construi amintiri. “Millerba” este piesa cu care începe playlistul tău și pe care atunci când o auzi la radio, dai volumul mai tare. “Millerba” este bucuria de a petrece, exprimată într-o limbă universală” spune Tudor despre “Millerba”.

Clipul, produs de echipa NGM, completează perfect ideea piesei, cu un scenariu original și creativ, dar și cu o desfășurare de forțe. Un magazin construit în doar 24 de ore, multă culoare și niște personaje feminine, extrem de sexy și provocatoare, nu fac decât să accentueaze starea piesei.

“Nu am suferit nici de frig, nici de foame, totul a mers ca uns; am tras 12 ore, ceea ce pentru un clip consider, din experiență, că este chiar foarte decent. Am avut o echipă organizată, care s-a mișcat foarte bine, eu doar m-am prezentat la cadru” povestește Tudor despre filmarea clipului de la “Millerba”.

Millerba s-a lansat pe canalul oficial de YouTube Fly Project, iar de mâine, de la ora 00:00, este disponibilă în magazinele digitale și platformele de streaming din toată lumea.