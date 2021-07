Filme cu Vin Diesel, cele mai bune filme de acțiune din cariera sa

Carismaticul Vin Diesel a devenit celebru după ce a jucat în seria ”Furios și iute”. Cele mai bune filme cu Vin Diesel sunt filme de acțiune în care scenele dramatice se împletesc cu un umor spumos și cu personaje care cuceresc simpatia publicului din primele secunde.

Dacă vrei să te relaxezi după amiaza cu filme ușoare, dar pline de dinamism, cu actori celebri și carismatici, urmărește câteva filme cu Vin Diesel. Actorul american a devenit un adevărat superstar după ce a jucat în ”Furios și Iute” cu regretatul Paul Walker.

Cuprins 1 Câteva detalii din viața lui Vin Diesel

2 Salvați soldatul Ryan – Saving private Ryan, 1998

3 Seria Furios și Iute – 9 filme

4 The Fast and the Furious 2001

5 Furios și Iute Tokyo Drift, 2006

6 Fast and Furious 9 – 2021

7 Bona de la Forțele Speciale – The Pacifier, 2005

8 Babylon A.D. – 2008

9 Ultimul vânător de vrăjitoare – The Last Witch Hunter, 2015

10 Pledez vinovat – Find me guilty, 2006

11 Riddick – Bătălia începe! – The Chronickles of Riddick, 2004

Câteva detalii din viața lui Vin Diesel

Vin Diesel s-a născut pe 18 iulie 1967 în Alameda, California, și are un frate geamăn. Datorită tatălui său adoptiv, care era managerul unui teatru local, a fost atras de lumea scenei încă din copilărie și de la 7 ani a urcat pe scena teatrului. În anii 90 a ajuns pe platourile de la Hollywood și a primit un rol care i-a marcat cariera în filmul ”Salvați soldatul Ryan”, alături de Tom Hanks și Matt Damon. După seria de filme ”Fast and Furious”, Vin Diesel a devenit o adevărată vedetă, apreciat pentru scenele cu motoare puternice și acțiune foarte dinamică.

Salvați soldatul Ryan – Saving private Ryan, 1998

Apreciat de critici si public, Salvati soldatul Ryan, regizat de Steven Spielberg, e un film de neuitat, care a avut un impact profund si de durata in toata lumea. Castigator a cinci premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, filmul a luat premii si pentru imagine, montaj, sunet si montaj de sunet. Vin Diesel joacă aici rolul soldatului Caparzo, rol pe care l-a primit după ce Steven Spilberg a urmărit un film de scurt metraj realizat de Vin Diesel și l-a apreciat pentru tehnica pe care a folosit-o la filmare și montaj.

Seria Furios și Iute – 9 filme

The Fast and the Furious 2001

Dominic Toretto (Vin Diesel) conduce mașina pe străzile din Los Angeles ca și când acestea ar fi proprietatea lui. Dominic își petrece timpul concentrându-se asupra curselor de mașini de maximă performanță. Cursele sunt un adevărat teatru de stradă, un câmp de luptă alimentat de adrenalină, tensiuni sexuale și viteză necontrolată.

Furios și Iute Tokyo Drift, 2006

Shaun Boswell a fost mereu un rebel. În școală a fost mereu retras, singura lui legătură cu lumea din jur fiind prin cursele ilegale de mașini – ceea ce a făcut să fie luat la ochi de autoritățile locale. Pentru a evita închisoarea, Shaun este trimis în altă țară, să trăiască alături de unchiul sau, cadru militar, într-un apartament micuț dintr-un cartier mărginaș al orașului Tokyo. La primul său contact cu aceste curse, Shaun își face datorii la D.K., „Drift King” (Regele Derapajelor), care are legături în Yakuza, crima organizată japoneză. Singurul mod în care Shaun își poate plăti datoria este de a se aventura în tărâmul mortal al lumii interlope din Tokyo, unde singurele mize sunt viața sau moartea.

Fast and Furious 9 – 2021

Dom Toretto duce o viață liniștită alături de Letty și fiul său, micuțul Brian, cu toate că pericolul planează întotdeauna asupra orizontului lor pașnic. De data aceasta, această amenințare îl va forța pe Dom să-și înfrunte greșelile trecutului, pentru a-i putea salva pe cei pe care îi iubește cel mai mult. Echipajul său se reunește pentru a opri un complot periculos condus de cel mai priceput asasin și șofer profesionist pe care l-au întâlnit vreodată: un bărbat care se întâmplă să fie și fratele abandonat al lui Dom, Jakob.

Bona de la Forțele Speciale – The Pacifier, 2005

Vin Diesel este întruparea eroului modern… sare din avion, conduce mașini de curse, se bate cu cei mai răi tipi din lume și iese basma curată din acțiuni pe care nici James Bond nu le-ar fi reușit. Iar dacă până acum nimic nu i-a venit de hac, de data asta, marea provocare la care e supus, e să facă pe dădaca unor copii năstrușnici, ce sunt în stare să scoată sufletul și dintr-o statuie.

Babylon A.D. – 2008

Toorop a luptat în toate războaiele care au zguduit lumea de la începutul secolului al XXI-lea și a supraviețuit. Mafia care conduce Europa de Est îl însărcinează pe acest mercenar curajos cu o misiune delicată: aceea de a escorta o tânără misterioasă, pe nume Aurora, din Rusia la New York, pentru a o încredința unui ordin religios extrem de puternic.

Ultimul vânător de vrăjitoare – The Last Witch Hunter, 2015

În zilele noastre, Kaulder este singurul vânător de vrăjitoare care mai e în viață, și are în spate o veșnicie de când vânează vrăjitoare solitare. Tot de o veșnicie îi e dor și de familia lui. Însă, fără știrea lui Kaulder, Regina Vrăjitoare e readusă la viață, și acum caută să se răzbune pe cel care a ucis-o, declanșând o bătălie legendară care va hotărî soarta omenirii.

Pledez vinovat – Find me guilty, 2006

Find Me Guilty se bazeaza pe povestea adevarata a lui Giacomo „Jackie Dee” DiNorscio. Dupa ani de zile de anchete FBI, 20 de membri ai familiei mafiote Lucchese din New Jersey sunt adusi in fata justitiei sub 76 de capete de acuzare. Aflat deja la racoare cu o pedeapsa de 30 de ani, lui Jackie i se ofera sansa de a-si scurta perioada de detentie daca depune marturie impotriva multora dintre cei mai apropiati prieteni ai lui. Dar Jackie refuza sa-si tradeze „familia”, si merge pana acolo incat se apara singur in ceea ce va deveni cel mai indelungat proces criminalistic din acea epoca.

Riddick – Bătălia începe! – The Chronickles of Riddick, 2004

Planetele cad una după alta sub stăpânirea Necromogerilor – războinici cuceritori care oferă lumii întregi o alegere simplă – să se convertească sau să moară. Aceia care refuză regulile impuse de ei speră în zadar că cineva sau ceva va încetini creșterea Imperiului Necro. Rebeli există, dar au viață scurtă, iar salvatorii sunt în număr foarte redus. Când lucrurile merg prost, supraviețuitorii se agață de orice – mituri , profeții, speranțe deșarte cum ar fi existența unor eroi izbăvitori. Dar binele nu este întotdeauna antidotul răului, iar legendele pot fi greșite. Uneori antidotul răului este ceva și mai rău. Ca urmare, un exilat de tristă amintire este solicitat să intre în luptă. El este Riddick (Vin Diesel) un tip căruia nu-i pasa cine stăpânește Universul atât timp cât este lăsat în pace.