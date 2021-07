Festivalul Neversea 2021 a fost amânat pentru anul viitor. Ce spun organizatorii

În luna mai, organizatorii spuneau că Neversea, care urma să aibă loc în luna iulie pe plajă la Constanţa, va fi reprogramat tot în acest an, fără a avansa însă o dată.

”Vrem să știți că am încercat tot ce ne-a stat în putință pentru a vă aduce pe Insula Visurilor. Din cauza timpului extrem de scurt, a trebuit să luăm cea mai grea decizie de până acum. După ce am luat în calcul toate opțiunile pe care le aveam, einclusiv mutarea Neversea în toamnă, am decis să nu compromitem experiența nimănui – nici a publicului, nici a organizatorilor și nici a artiștilor. Neversea, cel mai mare festival desfășurat pe o plajă din Europa, s-a născut din iubirea de vară și de soare. (…) Cu alte cuvinte, cum vara este singura noastră opțiune adevărată, singura alternativă este să amânăm Neversea pentru vara lui 2022. Ne vom întoarce anul viitor cu mai multă energie, cu experiențe incredibile și un line-up care să vă facă să eliminați prin dans tot ce n-ați putut striga în acești doi ani”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a evenimentului.

Cei care și-au cumpărat deja bilete pentru Neversea 2021 vor fi informați prin email în privința opțiunilor lor, se mai spune în mesaj.

Premierul Florin Cîțu a spus de mai multe ori că, deși au fost ridicate o parte dintre restricții, marile festivaluri, precum Untold și Neversea, vor putea fi organizate, cel mai probabil, după 1 august.

În luna mai, organizatorii Festivalului Electric Castle au anunțat că evenimentul nu va avea loc nici în acest an, ediția a opta fiind amânată pentru 2022.