Cassandra avea 10 ani când s-a mutat cu familia din România în Canada, unde trăiește și acum. A știut că îi place să deseneze de când a început să o facă direct pe mobila părinților ei, în copilărie. În acea vreme nu exista social media, așa că se gândea că, atunci când va crește, își va câștiga traiul vânzând picturi pe stradă sau pictând icoane pentru bisericile ortodoxe – dar lucrurile s-au aranjat complet diferit pentru ea. La 25 de ani, este unul din cei mai urmăriți artiști de comic-uri din social media.

Am stat de vorbă cu Cassandra, artista din spatele comic-urilor share-uite de oameni din toată lumea pe Facebook, pentru a afla mai multe despre ea și ce face.

Când ți-ai dat seama că îți place să desenezi?

Bazându-mă pe ceea ce mi s-a spus, plus toate fotografiile cu mine la micul meu birou desenând cu markere, făceam mereu artă. Pe măsură ce am crescut, acea pasiune nu s-a stins vreodată. Din contră, a fost mereu o parte importantă din mine și am avut norocul ca părinții și familia în general să mă încurajeze să continui.

Am citit despre tine că ești un artist fără studii în domeniu. Cum te-a ajutat acest lucru în a crea opere noi? Ți-ai fi dorit să iei lecții?

Mi-am petrecut majoritatea timpului desenând și învățând, încercând stiluri diferite, subiecte, materiale diferite. Am început de la bază și am desenat ce mi-a plăcut, apoi am încercat ceva diferit, apoi m-am plictisit și am încercat altceva și tot așa. Țelul era să creez și să fiu creativă în mod constant, să exersez pentru a deveni mai bună.

Când am fost la universitate, a trebuit să merg la niște cursuri de desenat care erau obligatorii pentru licență. Și sincer, au fost foarte utile! Am observat îmbunătățiri într-o perioadă scurtă de timp și mintea mea era deschisă către alte procese creative. Mai mult, profesorii mei îmi ofereau critici și sfaturi bune pe care continui să le urmez și astăzi.

Cum ți-ai început călătoria în lumea desenelor?

Am postat primul meu comic pe Tumblr în iulie 2014, vorbind despre așteptările versus realitatea de a avea păr creț și de a folosi produse de îngrijire a părului în general. A început să circule rapid și a devenit viral, ceea ceea ce chiar m-a surprins! După aceea, pur și simplu am continuat să creez comic-uri scurte și să scriu despre subiectele mele favorite: problemele minore ale societății moderne și așteptările ridicate. Website-uri populare au început să posteze articole legate de creațiile mele, audiența mea a crescut odată cu timpul și am primit, de asemenea, oportunități minunate de muncă. A fost și continuă să fie o călătorie grozavă, cinci ani mai târziu.

Desenele tale cu așteptări versus realitate încă sunt populare – și nu numai – încă sunt virale, la ani distanță de când au devenit populare. Te-ai așteptat vreodată să aibă atât de mult succes?

Sincer nu avem nicio așteptare când am început să îmi postez arta pe internet – ceea ce este ironic, venind de la un artist care desenează multe comic-uri despre așteptări. Cred că [arta mea] a avut atât de mult succes pentru că în zilele noastre conținutul relatable prinde la o audiență vastă. Oamenilor le place autenticitate și să vadă ceva care să îi facă să realizeze că “hey, ăsta sunt eu!“. Am primit câteva comentarii întrebând “m-ai urmărit?“ pentru a sublinia cât de mult se identifică. Și mi se pare foarte tare cum prin creația a ceva personal poate să vorbească la nivel personal multor oameni.

Care este metoda ta preferată de a desena – cu mâna sau pe computer?

Prefer să desenez cu mâna, deși este o provocare să nu am un buton de “undo“ când ceva merge prost. Pentru mine, desenul tradițional este foarte relaxant și iubesc libertatea de a crea oriunde mă duc (în plus, ochii mei sunt foarte sensibili la ecranul computer-ului). De obicei, un episod îmi ia între 3 și 5 ore, de la stabilirea unei idei la desenul final.

Care sunt sursele tale de inspirație?

Subiectele despre care vorbesc sunt bazate pe experiențe personale sau povești din viața mea de zi cu zi pe care le găsesc amuzante. Scriu orice idei care au potențial în carnețelul meu sau în aplicația Notes, în cele mai întâmplătoare momente și locuri uneori. Ocazional, mă mai ajută și iubitul meu. Ne așezăm și căutăm să facen un brainstorming de idei împreună, iar el îmi spune tot soiul de anecdote amuzante. Chiar am desenat câteva comic-uri și despre experiențele lui, cum ar fi chinul de a-ți crește o barbă, iubirea lui pentru planta sa și teama lui cea mai mare de a cheli.

Stilul meu de artă este un amestec de inspirații din mai multe surse. Am o colecție de reviste și cărți de ilustrații ale mai multor artiști, dar în mod special îmi plac stilul ilustrațiilor japoneze și coreene. Culorile, atenția la detalii în timp ce încearcă să păstreze lucrurile simple, calitatea puternică a liniilor… Totul merge de minune, în opinia mea.

Uneori, scriitorii pot experimenta acel blocaj al scriitorului. Tu ai experimentat vreodată blocajul desenatorului? Dacă da, cum ai depășit momentul?

Am experimentat blocajul desenatorului în trecut, mai ales când eram studentă și aveam (prea) multe proiecte de făcut. Am descoperit că cea mai bună cale de a trece peste este să eviți să te gândești prea mult. În loc să pierd o zi întreagă holbându-mă anxioasă la o hârtie goală și să mă simt vinovată cu privire la asta, am început să îmi ofer câte o pauză. Dacă nu pot crea, mă dau înapoi și fac altceva, cum ar fi să-mi curăț biroul, să mă plimb, să mă uit la dramele de pe YouTube, să joc Sims – orice mă păstrează într-o bulă diferită.

Ai niște desenatori preferați?

Îmi plac mulți desenatori, fiecare pentru motive diferite. Îmi plac comic-urile simpatice ale lui Liz Climo cu animale drăguțe care interacționează și care au probleme de zi cu zi. Îmi place mult și “Webcomic Name“ a lui Alex Norris, o serie amuzantă care are aceeași morală la finalul fiecărui episod. Nicholas Guerwitch, care desenează “The Perry Bible Fellowship“ este, de asemenea, unul din favoriții mei pentru umorul său inteligent și întunecat. Joan Cornellà mă face să râd în mod constant (în mod sadic) cu comic-urile sale întortocheate și incorecte din punct de vedere politic.

Care sunt cele mai prioritare lucruri din bucket list-ul tău?

La un moment dat în viață, mi-ar plăcea să fac un film de animație scurt. Mi-ar plăcea să public o carte cu ilustrațiile mele. Este o lume foarte diferită față de Cassandra Comics și cred că ar fi un proiect personal drăguț. Vreau să călătoresc cât de mult posibil, dar mai ales în orașele lumii care sunt cele mai bune în materie de artă și descoperirea de culturi noi.

Pe lângă desenat, ce alte hobby-uri și pasiuni mai ai?

În momentul ăsta, desenul este activitatea mea principală, din moment ce este și job-ul meu. Dar sunt pasionată și de muzică. Am cântat la chitară pentru mulți ani (nu excepțional însă) și am cântat la pian de la șase ani. Pe lângă asta, am un interes și în dezvoltarea de animații 2D tradiționale, pasiune pe care am descoperit-o mulțumită cursurilor pe care le-am făcut la universitate. Scrisul este, de asemenea, un hobby de-al meu care mă ajută să îmi limpezesc mintea. În general, mă bucur de orice este creativ.

Ce sfat le-ai da nou-veniților în lumea desenelor?

Dacă ești un desenator care vrea să își expună creațiile, social media este o metodă bună de a construi și de a te conecta cu audiența. Continuă să creezi având un program regulat și nu face nimic care nu îți place doar pentru că este popular acum. Trendurile vin și pleacă, de aceea este important să îți iubești cu adevărat meseria și să construiești un portofoliu online de care să fii mândru când te vei uita înapoi peste cinci ani. Și nu ezita să încerci lucruri noi dacă vrei să o faci! Rezumând, dacă ceea ce creezi este distractiv pentru tine și nu se simte precum o povară, ești pe drumul cel bun!

Pentru a fi la curent cu toate treburile faine pe care la face Cassandra, o găsești pe site-ul ei, pe Instagram și pe Facebook.

