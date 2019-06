Efectul topirii ghețarilor din Groenlanda, surprins într-o fotografie. Imaginea a devenit virală pe internet

Aflat într-o misiune de recuperare a unor echipamente de măsurare care fuseseră montate în regiunile înghețate din Golful Inglefield, în nord-vestul Groenlandei, Steffen M. Olsen a făcut o fotografie ce a atras atenția întregii planete.

Când au ajuns în regiune, câinii ce trăgeau săniile în care se aflau climatologul și echipa lui, au fost nevoiți să alunece pe gheață prin apă, potrivit știrileprotv.

Imaginea care a îngrozit o lume întreagă a fost făcută publică pe Twitter de colegul lui Olsen, cercetătorul Rasmus Tonboe.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) June 14, 2019