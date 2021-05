Cum să te îmbraci vara. Cele mai răcoroase materiale

Învață cum să te îmbraci vara în culori diafane și îndrăznețe, în materiale răcoroase și comode și cu cele mai noi modele estivale. Rochiile vaporoase și pantalonii scurți vor rămâne întotdeauna piesele de rezistență din garderoba de vară.



Inspiră-te din culorile bogate ale naturii și din ultimele tendințe la modă și află cum să te îmbraci vara pentru a ieși în evidență. La plimbare, prin parcuri, la terasă sau la mare, rochiile din voaluri, pantalonii scurți comozi sau tricourile și bluzele din materiale naturale sunt cele mai bune alegeri.

Cum să te îmbraci vara. Materiale în care nu transpiri

Alege haine vaporoase în culori deschise și evită hainele din materiale pline și dense sau în culori închise care atrag soarele și încălzesc pielea.

Țesăturile ușoare din bumbac

Rochiile, fustele sau tricourile din materiale de bumbac subțire și moale sunt cele mai comode în zilele călduroase. Bumbacul moale și fin lasă pielea să respire, chiar dacă transpiri mai mult, pielea ta se răcorește imediat la umbră și te simți confortabil. Bumbacul este oricând de preferat față de materialele sintetice cu nylon și lycra, care se lipesc de piele când transpiri.

Țesăturile moi din in

Vara, este o adevărată plăcere să porți haine din in de bună calitate. Inul are o anumită ținută și eleganță, în special inul alb. Pielea ta respiră în voie în in, iar hainele albe sau crem din in nu se lipesc de corp și nu atrag razele soarelui, așa cum o fac hainele închise la culoare din materiale sintetice. Alege haine de in de calitate, dintr-o țesătură ușoară și moale, deoarece există și țesături mai grosolane din in, în care nu te vei simți prea bine în zilele caniculare.

Țesăturile din mătase

Mătasea naturală este scumpă, dar o rochie, o cămașă sau câteva bluze elegante din mătase ar trebui să ai întotdeauna în garderoba ta de vară. Mătasea nu provoacă și nici nu atrage transpirația, conferă senzația de răcoare și îți mângâie pielea cu o atingere delicată.

Evită denimul dacă ai o piele sensibilă

Denimul este la modă în orice sezon și ne place vara să purtăm blugi albi, crem sau bleu. Cu toate acestea, în zilele călduroase este bine să eviți blugii elastici, deoarece ei conțin un procent ridicat de elastan care se lipește de piele și devine insuportabil când transpiri. Mai mult decât atât, denimul este gros și călduros și poate provoca apariția de coșuri și mâncărimi pe pulpe, unde stă lipit de piele.

Evită colanții și hainele mulate

Este bine să te îmbraci vara în haine puțin mai largi, vaporoase, care să nu se lipească de piele când transpiri. Colanții îți conferă o senzație neplăcută în zilele foarte calde și nici în hainele mulate din materiale sintetice nu te vei simți prea bine. Hainele mulate provoacă transpirația abundentă și rămân umede mult timp la subraț, pe spate, pe abdomen sau pe pulpe, în locurile cele mai sensibile.

Garderoba de vară. Piesele de rezistență

Rochiile de vară, un pic lărguțe, vaporoase, din voaluri fine și mătase pe care nu se cunoaște transpirația, se potrivesc cu orice siluetă. Când îți cumperi o rochie, fii atentă să te avantajeze croiala ei, să îți modeleze frumos silueta și să fie căptușită la interior cu un material fin din bumbac sau din vâscoză, ușor de suportat în zilele toride.

Pantalonii scurți sunt la modă și se pot purta oriunde, inclusiv la birou, dacă au o linie elegantă și sunt mai lungi, aproape de genunchi. Evazați sau strâmți, din bumbac, din denim sau din voal, simpli sau cu modele colorate, pantalonii scurți te ajută în cele mai calde zile ale verii. Ai grijă să alegi o lungime adecvată, astfel încât să acopere zonele cu celulită și să îți arate picioarele frumoase.

Fustele mai largi, vaporoase, în culori pastelate sau cu modele variate, purtate cu tricouri simple sau bluze din vâscoză și din in, vor fi mereu la modă. Trebuie doar să alegi o croiala stilată, care să îți pună în evidență picioarele și să le combini cu sandale ușoare sau teniși colorați.

Cum să te îmbraci vara cu haine sport

Dacă ești adepta hainelor sport sau faci zilnic mișcare, alergi, faci yoga, dansezi sau mergi la fitness, investește în haine sport adecvate cu sportul pe care îl practici. Alege haine mai largi în zilele călduroase și evită materialele supraelastice care se mulează pe coapse și pe corp.

Caută hainele sport din materiale special concepute care lasă pielea să respire și care se usucă în câteva minute, oricât de mult ai transpira când faci mișcare.

Cu ce haine să maschezi petele de la subraț

Poartă haine mai largi cu un număr, să nu stea mulate pe corp la subraț și să lase pielea să se usuce imediat după ce transpiri.

Poartă haine cu modele înflorate sau cu diverse modele geometrice colorate, care maschează petele de la subraț.

Evită hainele gri, roșii, mov sau alte culori închise uni pe care se vede imediat transpirația de la subraț.

Protejează-te de soare!

Hainele decoltate și bretelele subțiri sunt ideale vara și mereu la modă. Dar decolteul, umerii și brațele tale riscă să fie arse de soare chiar și la o simplă plimbare prin parc.

Protejează-te cu soluții și creme solare, cu un SPF ridicat precum 30 sau 50, mai ales dacă ieși în oraș la prânz.

Poartă pălării cu boruri mai largi să îți acopere ceafa și umerii. Astfel, te vei proteja mai bine de soare și mai ales de ridurile și petele care apar pe piele din cauza radiațiilor solare.

Ia cu tine mereu o sticlă cu apă sau cu limonadă, oriunde ai merge vara. Hidratarea este foarte importantă în zilele caniculare, îți menține un tonus bun, îți menține pielea frumoasă, previne insolația, migrenele și scăderea tensiunii arteriale care apar adesea din cauza deshidratării.

