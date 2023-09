Cum este să fii reporter la un festival? Felicia Macaleț: „Ai nevoie de anduranță și multă energie”

Pe Felicia Macaleț o știm de la… festival. Saga, Nostagia, Electric Castle, Neversea, Summerwell, Untold sunt evenimentele de la care nu a lipsit vara aceasta.

Felicia e îndrăgostită de meserie și de serile în care îmbină munca și distracția. Este reporterul Euronews care nu a ratat niciun festival în această vară și ne povestește ce înseamnă să transmiți de la cele mai importante și așteptate evenimente ale verii.

Cum a fost vara pentru tine?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

A trecut, incredibil de rapid. A fost scurt, dar intens. Cred că pot să număr pe degetele de la o mână weekendurile în care am stat liniștită acasă, adică am rămas în București. A fost o vară petrecută între Moldova și România. De altfel, nu îmi organizez concediu pe timpul verii, dar chiar și așa am avut și zile libere în care m-am bucurat de oamenii mei și chiar am adunat amintiri extraodinare. Am făcut un maraton al festivalurilor, s-au adunat 6 la număr. La unele am fost să muncesc, la altele am fost pentru că nu mă lasă inima să le ratez. Îmi aduc multă bucurie aceste evenimente, iar energia lor și a mea se îmbină perfect!

Cât de solicitant este să transmiti de la un Festival?



Când vorbesc despre “munca la festival” oamenii au impresia că e multă distracție. Nu e neapărat așa. Ca să fii reporter la un festival ai nevoie de anduranță și multă energie. Este destul de solicitant și fizic, la Untold ai de străbătut tot Parcul Central din Cluj în lung și-n lat, la Electric Castle domeniul Banffy are câteva hectare, trebuie sa cari toate echipamentele de filmat cu trepied, cu cameră, cu microfon, cu rucsac de transmisie și tot așa. Ai nevoie de o super organizare.

De cele mai multe ori te oprești în mijlocul mulțimii, cu zeci de mii de oameni în preajmă și atunci ai nevoie de concentrare maximă ca să faci o transmisiune live impecabilă, să transmiți informația, dar și emoția de la fața locului. Uneori, nu ești în formă deplină, iar asta nu trebuie să se vada pe sticlă. De exemplu, în acest an, la Untold am avut o intoxicație, îmi era rău fizic, dar în acele minute de live a trebuie să mă detașez complet și să dau tot ce am mai bun. Așa am si făcut, colegii din regie m-au felicitat pentru energia cu care transmiteam. De fiecare dată depun foarte mult suflet ca totul sa iasa la cel mai înalt nivel.

Ce experiență neplăcută ai avut cu un artist?

Am avut o situație puțin mai ciudată în care un artist a refuzat să-mi acorde un interviu din cauza vârstei mele, adică eram prea tânără. Atunci un coleg de-al meu a preluat misiunea. În general, artiștii care acceptă interviurile sunt foarte amabili și deschiși. Pentru mine întotdeauna este o onoare și încântare să vorbesc cu ei. De-a lungul anilor am stat la povești cu G-Eazy, Lost Frequencies, The Script, Gianlucca Vacchi, inclusiv, am dat mâna cu Armin.

Au existat si momente amuzante?

La un festival e imposibil să eviți astfel de situații atunci când ești înconjurat de foarte mulți oameni care au venit acolo să petreacă. Bucuria lor nu are limite si se întâmplă să o împărtășeasca și cu mine chiar atunci când sunt în direct. Norocul meu este că știu să mă adaptez la orice fel de situație. A mai fost un moment în care solistul trupei The Script, după interviu, m-a invitat cu ei la o bere, a fost simpatic.



Cum ți se par românii care merg la Festivaluri? Ce îi determină să aleagă acest tip de distractie?

Festivalurile nu sunt numai despre muzică sau artiști, ci mai degrabă despre energia pe care o simți acolo, iar acea energie este creată de cei care participă. Mi-aș dori ca tot mai mulți români să ajungă la cel puțin un festival mare de muzică din țara noastră și asta pentru că nu se poate reda în cuvinte ceea ce trăiești acolo. Vreau să vină, să vadă, să simtă de ce avem parte noi, “festivalierii”. Anul acesta am fost pentru a 5-a oară la Untold. Festivalul acesta este cu adevărat special. La fiecare sfârșit de Untold sunt atâtea de spus despre el, dar cuvintele parcă nu sunt suficiente să redai tot ce simți acolo. Nu în zadar i se spune UNTOLD. Emoțiile se trăiesc și rămân NESPUSE.

Care a fost cel mai obositor Festival pentru tine?

Nu aleg conform preferinței, ci mai degrabă după consecutivitate. Summer Well a fost obositor pentru că a fost ultimul. Aveam la activ deja 5 festivaluri și nu reușisem să recuperez orele nedormite. Mai mult, a fost în weekendul imediat după Untold. Am încercat să mă mobilizez, nu aveam altă soluție, respectiv mai puțină distracție, mai multă relaxare ca să-mi adun forțele pentru transimiunile în direct și materialele pe care trebuia să le fac.



Cum țu se par tinerii care au fost la Untold? Cum reacționează când văd microfonul?



Ador publicul de la Untold, nu în zadar are acest renume de #thebestcrowdintheworld. Publicul de acolo întotdeauna reușește să-mi transmită fiori, cred că fix oamenii construiesc cele mai memorabile momente. Nu o să uit niciodată cum un stadion întreg, aproape 80 de mii oameni au cântat la unison “Whatever it takes” sau au strigat din tot sufletul “Believer!”. A fost INCREDIBIL! Ador festivalurile pentru oamenii pe care îi întâlnesc acolo și libertatea pe care o simt în jur. Acolo oamenii sunt autentici, se îmbracă cum vor, se distrează cu zâmbetul până la urechi și simți iubirea în jurul tău. E fascinant să văd medici, avocați, judecători, profesori, oameni cu cele mai serioase meserii cum își dau voie să fie ei inșiși, distrându-se la maxim.

Referitor la reacții, atunci când văd microfonul Euronews, îmi place mult curiozitatea lor, mai mult, îmi râde inima când se apropie și îmi spun că urmăresc Euronews, apreciez acest lucru. Pe lângă români, străinii reacționează adorabil. Ei cunosc foarte bine ce înseamnă brandul Euronews la nivel internațional și se simt onorați să-mi vorbească, iar asta îmi oferă încrederea că sunt la locul potrivit.



Ce urmează? Ai planuri de vacanță?



Urmează vara mea din septembrie. Vreau să ajung pe plajă în Grecia, să mă bucur de apa turcoaz și de soarele blând. Abia aștept să mănânc fructe de mare proaspete și să mă “potolesc” … nițel. Nu cred că o să dureze mult relaxarea, pentru că energia mea mi-o iau din momentele în care sunt “în priză”, așadar o să mă întorc la cea mai frumoasă meserie.

Foto: Pr