Cum a reușit o bunicuță să atragă turiști în satul ei și să strângă bani pentru bugetul local

Ideea genială i-a venit lui Lois anul trecut, prin primăvară. Femeia voia să strângă inițial o sumă de bani pentru renovarea căminului cultural din sat, dar nu știa ce ar putea să facă în acest sens. S-a gândit apoi la hobby-ul ei și la cum ar putea să scoată bani din asta. Îi plăcea la nebunie să croșeteze, activitate pe care o face în continuare și despre care spune că o relaxează.

Apoi s-a gândit la cel mai important eveniment al anului – în iunie 2018 s-au împlinit 65 de ani de la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a. Lois a vrut să se lege cumva de această tematică și s-a gândit să croșeteze o păpușă de dimensiuni umane, care să o reprezinte pe Regină, în momentul încoronării. Dar nu s-a oprit aici…

Pe măsură ce le-a spus și prietenelor ei despre această idee, din ce în ce mai multe persoane au vrut să facă parte din acest proiect. Drept urmare, alături de alte două prietene, dar și de alte femei din sat, pasionate și ele de croșetat, Lois s-a pus serios pe treabă și s-a gândit să recreeze nu doar scena încoronării, dar și alte scene din viața de zi cu zi a oamenilor, așa cum era aceasta în 1953 – totul croșetat.

Câteva luni mai târziu, nu doar că femeile din sat reușiseră să strângă bani pentru renovarea căminului cultural, dar au strâns bani și pentru biserică, și pentru alte nevoi ale comunității. Figurinele pe care ele le croșetează fără oprire de atunci atrag din ce în ce mai mulți turiști în satul de doar 400 de suflete.

Localnicele au reușit astfel să aducă un flux financiar continuu la bugetul local și toată lumea e fericită. În plus, satul lor a devenit acum celebru – toți vor să vadă „statuile” croșetate. Într-un an și jumătate femeile au reușit să croșeteze peste 15 scene din viața de zi cu zi a oamenilor care trăiau în satul lor în 1953, plus aproximativ 60 de figurine umane, inclusiv Regina.

Vezi în galeria foto mai multe imagini cu figurinele croșetate de către Lois și prietenele ei, figurine care au reușit să pună pe harta turismului internațional satul lor.

Foto – Northfoto

