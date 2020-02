E unul dintre cei mai sexy artiști de la noi, e plin de mușchi și are două mari pasiuni: sportul și muzica.

Numele lui este Mihai Andrei și este unul dintre cei mai solicitați și talentați saxofoniști din România. Dar asta nu-i tot. Mihai Andrei nu impresionează doar prin talentul muzical, dar și printr-un fizic impunător, bine lucrat, ce-l face să semene cu cei mai sexy actori din filmele de acțiune de la Hollyood. Tânărul artist se bucură de mare succes la public, iar împreună cu trupa sa susțin concerte în toată țara și peste hotare.

“Îmi place ceea ce fac, o fac din suflet și cea mai mare satisfacție este atunci când văd că oamenii apreciază din suflet muzică mea. Pentru mine nu au contat banii niciodată, îmi place prea mult ceea ce fac și cred că aici este secretul succesului”, a declarat saxofonistul Mihai Andrei.

Cu ceva timp în urmă, el a fondat trupa „Mihai Andrei Band”, cu care se bucură de un mare succes, căci cererile pentru evenimente se înmulțesc de la o zi la altă. “Nu pot să spun că este ușor, pierdem aproape toate nopțile, dar o facem cu plăcere”, spune Mihai Andrei.

„Vali Vijelie a avut un impact imens asupra mea”

Deși îi place să cânte în special melodii din repertoriul internațional, succesul lui i se datorează lui Vali Vijelie.

“E bine să ai alături de ține oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întanlesc oameni ce mi-au fost alături, am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Vali Vijelie, mi-a plăcut întotdeauna felul lui de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist. Am fost prezent alături de el la multe evenimente și emisiuni, mă uităm la el și îmi plăcea energia pe care o transmitea în jurul lui, mereu pozitiv și cu poftă de viață”, spune tânărul.

Pe lângă toate acestea, saxofonistul Mihai Andrei se poate lăuda cu un succes uriaș și în rândul femeilor care îl văd cântând. Vezi cât de bine arată Mihai Andrei în galeria foto de mai sus.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro