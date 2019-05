Cum te poți proteja în caz de furtună puternică sau tornadă

Frontul rece care a pătruns în prima parte a zilei de marți prin zona Olteniei din Bulgaria și s-a deplasat spre Muntenia și Dobrogea, a avut în spate temperaturi mai scăzute, iar în față un aer mai cald, ce a generat temperaturi de până la 25 de grade în sud-est, astfel că aceste condiții meteo au susținut dezvoltarea norilor cumulonimbus, responsabili de producerea tornadei. Aceștia au avut înălțimea de 13-14 kilometri, iar baza lor a pornit de la 500 m – un km, a explicat meteorogul Mihai Timu, potrivit Digi 24.

Tornada uriașă, care s-a format ca o pâlnie de sus în jos şi de jos în sus, a durat câteva minute, dar a nimicit totul în calea sa. Vârtejul a spulberat acoperișurile caselor, a dărâmat copaci și a reușit să ia pe sus un autocar în care se aflau 40 de pasageri.

Cum se formează norii cumulonimbus

Norii cumulonimbus sunt nori denși, înalți, asociați cu furtuni și instabilitate atmosferică. Aceștia se formează din vapori de apă sub acţiunea unui vânt ascendent. Se pot forma izolat, grupați sau de-a lungul unui front atmosferic rece sub forma liniilor de furtuni. Sub forța unui volum mare de apă, ce cade sub formă de precipitații, apare un curent descendent puternic, care intră în rotație cu aerul cald. Astfel se formează pâlnia de baza norului, care coboară și atinge solul, producând astfel tornada. Sunt de asemenea capabili să formeze furtuni de zăpadă însoțite de fulgere, tunete și ninsori torențiale.

Sfaturi pentru a ne apăra de furtunile puternice sau tornade

Pentru că nu avem prea mult la dispoziție atunci când ne aflăm în fața unor astfel de fenoneme meteo extreme, este bine să știm exact ce avem de făcut dacă ne confruntăm cu așa ceva. Iată câteva lucruri pe care am putea să le facem pentru protecția noastră.

Dacă suntem acasă:

să urmărim prognoza meteo și să evităm ieșirile dacă se anunță fenomene meteo extreme;

ar fi bine să ne adăpostim în pivniță sau beciuri, sub un birou sau o masă solidă de la cel mai jos nivel al locuinţei şi și să ne protejăm capul şi gâtul cu braţele;

să evităm zonele din apropierea ferestrelor şi uşilor și să stăm în mijlocul casei, cum ar fi holul;

să scoatem din priză toată aparatura casnică, indiferent dacă funcționează sau nu în acel moment;

să nu luăm liftul pentru că furtuna ar putea genera întreruperea energiei electrice

să nu atingem peretii adăpostului cu mâna, capul sau umerii;

să ne facem o trusă de prim ajutor în care să avem alimente, apă, un telefon mobil, un radio, trusă de prim ajutor, fluier, lanternă sau alte obiecte care ne-ar putea ajuta să luăm legătura cu autoritățile în caz de nevoie;

Dacă suntem afară:

trebuie să stăm departe de copaci, ziduri, semne de circulaţie, linii de electricitate şi alte obiecte care pot cădea şi ne pot răni;

să evităm apropierea de obiecte care pot fi buni conductori (stâlpi, bare, garduri și alte structuri metalice);

să ne folosim de mașină doar dacă viaţa ne este pusă în pericol dacă rămânem în clădire;

să ne ferim de clădirile avariate;

să nu punem mâna pe obiecte din metal sau să purtăm asupra noastre astfel de obiecte care au metal;

dacă suntem în mașină, trebuie să oprim într-un loc mai ferit, în care să nu fie copaci sau să existe riscul de a fi loviți de obiecte care cad;

să nu stăm în apă pentru că aceasta un foarte bun conductor și electricitatea din trăsnet poate ajunge la noi imediat;

să nu stăm în mașină și să ne adăpostim într-un șanț sau o groapă.

Sursă foto: Shutterstock.com