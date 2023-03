Ce filme și seriale apar pe Netflix în luna aprilie. „The Last Kingdom”, pelicula pe care nu vrei să o ratezi

Luna aprilie este foarte aproape, iar Netflix deja a pregătit să lanseze pe platformă un număr mare de filme și seriale care să fie pe placul tuturor utilizatorilor.

Netflix le-a pregătit telespectatorilor câteva producții care promit să îi țină cu sufletul la gură, având mari șanse de a ajunge rapid în topul celor mai urmărite filme de pe platforma de streaming.

Filme care apar pe Netflix în luna aprilie

Netflix și-a obișnuit utilizatorii să aducă unele dintre cele mai interesante filme pe platformă. Și luna aprilie nu este o excepție, atunci fiind lansate unele dintre cele mai așteptate pelicule.

Chupa – 7 aprilie

Alex este un adolescent timid de 13 ani, care zboară din Kansas City în Mexic pentru a-și întâlni pentru prima dată familia extinsă. Acolo îi cunoaște pe bunicul său, Chava (Demián Bichir), un fost campion la lucha libre, pe Memo (Nickolas Verdugo), energicul său văr pasionat de wrestling, și pe Luna (Ashley Ciarra), curajoasa sa verișoară care este mereu în pas cu moda.

În timp ce începe să-și găsească locul în această nouă lume, Alex descoperă o creatură legendară, care trăiește sub șopronul bunicului său. Amintindu-și de poveștile despre asemenea creaturi înspăimântătoare de vârstă adultă, despre care se spunea că s-ar fi hrănit cu animalele fermierilor, Alex își dă seama că este vorba despre un pui de chupacabra.

Curând, băiatul descoperă că noul său prieten Chupa are un trecut secret, care se împletește cu cel al propriei familii și că Richard Quinn (Christian Slater), un om de știință neobosit și periculos, vânează biata creatură neînțeleasă pentru a încerca să-i fure puterile. Pentru a-l proteja pe Chupa de acest pericol iminent, Alex pornește în aventura vieții lui, care îi va pune la încercare legătura cu familia proaspăt descoperită și îi va reaminti că povara vieții este mai ușor de dus atunci când nu trebuie să o porți singur.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die – 14 aprilie

Vreme de un secol, războiul dintre locuitori și invadatorii danezi a făcut ravagii în acest ținut. Acum, însă, pacea s-a instaurat, țara este aproape unită și singurul care mai trebuie să jure credință tronului este lordul Uhtred de Bebbanburg, care domnește peste Northumbria. Dar, după moartea regelui Eduard, pacea este amenințată și cei doi potențiali moștenitori, Aethelstan și Aelfweard, se luptă pentru tron. Când aude că Aethelstan, altădată protejatul său, urmează să participe la luptă, Uhtred se grăbește să-l ajute să-și asigure victoria, dar tânărul prinț nu mai este așa cum îl știa și se află acum sub o influență nefastă. Când acțiunile lui Aethelstan amenință viața pe care o cunoștea, Uhtred este nevoit să decidă dacă să-i fie loial regelui sau ținutului său natal.

Ghid turistic pentru dragoste – 21 aprilie

După o despărțire neașteptată, o directoare executivă (Rachael Leigh Cook) acceptă misiunea de a călători sub acoperire pentru a afla mai multe despre turismul din Vietnam. Pe parcurs, femeia descoperă dragostea și aventura alături de ghidul ei vietnamez expat (Scott Ly). Cei doi decid să schimbe traseul autobuzului turistic pentru a explora viața și dragostea în zonele mai puțin cunoscute ale țării.

Ce seriale apar pe platforma de streaming în aprilie

Câteva noi seriale vor fi lansate pe Netflix încă din primele zile ale lunii aprilie. Iar printre acestea se află și „Râcă” (BEEF), o serie de 10 episoade care promite să facă furori.

Iată ce seriale urmează să fie lansate în luna aprilie pe Netflix:

Marinar de război (War Sailor) – 2 aprilie

Alfred Garnes este un marinar provenit din clasa muncitoare, devenit de curând tată pentru a treia oară. La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, el și prietenul lui din copilărie, Sigbjørn Kvalen (Wally), lucrau pe o navă comercială în mijlocul Atlanticului. Civili neînarmați în linia întâi a unui război în care nu s-au înrolat niciodată, cei doi luptă pentru supraviețuire într-o vâltoare a violenței și morții, în care submarinele germane le-ar putea ataca în orice moment prețioasele nave. Marinarii prinși în mijlocul războiului au un singur țel: să supraviețuiască și să se întoarcă acasă.

Râcă (BEEF) – 6 aprilie

Serialul Râcă spune povestea consecințelor unui incident în trafic dintre doi necunoscuți. Danny Cho (Steven Yeun), un tip morocănos fără noroc în afaceri, se răfuiește cu Amy Lau (Ali Wong), o antreprenoare de succes cu o viață pitorească. Mizele tot mai mari ale conflictului le dau peste cap viețile și relațiile în acest serial de comedie neagră extrem de emoționant.

Apă nu se face (Thicker than Water) – 7 aprilie

O jurnalistă își vede viața cuprinsă de haos în timp ce își apără fratele de autorități și, fără să vrea, își implică familia în planul nemilos al unui baron al drogurilor.

Transatlantic – 7 aprilie

Marsilia 1940 – 1941.Transatlantic este inspirat de povestea adevărată a lui Varian Fry, Mary Jayne Gold și a organizației Emergency Rescue Committee. Riscându-și viețile pentru a ajuta peste 2000 de refugiați, printre care se aflau numeroși artiști vânați de naziști, să fugă din Franța aflată sub ocupație, o echipă internațională de tineri supereroi și somitățile salvate de ei se instalează într-o vilă la marginea orașului. Amenințarea pericolului mortal naște alianțe neașteptate și povești de iubire pasionale.

Queenmaker – 14 aprilie

Queenmaker este un serial Netflix care spune povestea lui Hwang Do-hee, un geniu în domeniul PR care, după ce s-a ocupat de supervizarea echipei de strategie corporativă a grupului Eunsung, se implică într-o campanie electorală pentru a o ajuta să devină primar al orașului Seul pe avocata specializată în drepturile omului Oh Kyung-sook. Aceasta, pentru că a reușit să supraviețuiască unor numeroase suișuri și coborâșuri, este supranumită doamna Rhino.

Diplomata – 20 aprilie

Kate Wyler (Keri Russell) este noua ambasadoare a Statelor Unite în Marea Britanie. Pentru că se descurcă excelent în zone aflate în situații de criză, ea ar fi trebuit să ajungă de fapt în Afganistan. Din păcate, nu este la fel de pricepută într-un mediu care presupune legături istorice. Războiul care mocnește pe teritoriul unui continent are reverberații și în alte locuri de pe glob. Kate va fi nevoită să rezolve crize internaționale, să creeze alianțe strategice la Londra și să se adapteze noului ei rol sub lumina reflectoarelor, totul în timp ce încearcă să-și salveze căsnicia cu Hal Wyler (Rufus Sewell), de asemenea diplomat de carieră și vedetă a scenei politice. De la realizatoarea Debora Cahn (VIAȚA LA CASA ALBĂ, HOMELAND: REȚEAUA TERORII), DIPLOMATA este o dramă politică contemporană cu miză mare, despre gestionarea chinuitoare a relațiilor de lungă durată, atât între țări, cât și între oameni.

